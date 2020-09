Assen wil met studentenlab in 't Forum jongeren handje helpen

In coronatijd doen ze dat tegenwoordig bij iemand thuis in plaats van op school. Een studielab in de stad zou uitkomst kunnen bieden, vindt de ChristenUnie in Assen. "Kunnen ze na afloop ook nog even een biertje pakken in de horeca."

Het idee komt van het Asser raadslid Cor Staal van de ChristenUnie. Hij opperde het vanavond in de gemeenteraad, waar over de impact van corona werd gesproken.

Minder les op school

Studenten die minder naar school gaan, omdat ze vooral digitaal les krijgen en elkaar dus minder ontmoeten, is daar een voorbeeld van. Staal vindt dat de gemeente iets voor die studerende jongeren moet doen. En hij kreeg de rest van de raad mee voor zijn plan.

Staal: "Wat je ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld de Hanzehogeschool groepjes samenstelt van studenten die uit dezelfde stad komen, om samen studieopdrachten te doen. Normaliter zouden ze er op school aan werken, maar in coronatijd gaat dat dus anders", zegt het CU-raadslid. "Zo zitten studenten uit Assen bij elkaar thuis, om daar samen de opdracht te doen. Laten wij die studiejongeren nu eens een mooie plek bieden."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Op de eerste etage van 't Forum zou een studielab moeten komen (Rechten: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Biertje pakken

Het CU-raadslid hoefde niet lang na te denken over een geschikte plek. Dat is volgens hem de ruimte bovenin 't Forum, waar ooit de bibliotheek zat. "Ik heb contact gehad met de eigenaar van 't Forum. En die was er positief over. Hij wil wel meewerken", zegt Staal. '

Volgens Staal heeft ook de binnenstad er baat bij, om die studenten naar het centrum te halen. "Je houdt je studerende jongeren zo vast in Assen. En na werken aan hun groepsopdracht, zie ik ze ook nog wel de horeca opzoeken, om even een biertje te pakken."

IJzer smeden als het heet is

Als zo'n studentenlab er komt, moet het wel snel, vindt Staal. "Je moet het ijzer smeden als het heet is, en dat is nu." Omdat de hele raad achter het idee staat, moet de wethouder volgens Staal zo snel mogelijk contact zoeken met mbo- en hbo-opleidingen, en met de vastgoedbaas van 't Forum. "Er zijn wel sloop- en verbouwplannen voor 't Forum, maar voor het gedeelte waar vroeger de bieb zat, duurt het nog wel een tijdje voordat daar wordt begonnen. Laten we die tijd nuttig gebruiken."

D66-fractievoorzitter Remi Moes had alvast een wervende tekst: "Assen laat je door huiswerk niet verrassen."