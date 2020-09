Weinig stages in het mbo: 'Onmogelijk om goed te begeleiden'

Met haar verhaal is Andrea niet de enige: steeds meer mbo'ers kunnen moeilijk een stageplaats vinden. Niet alleen een tekort aan collega's op de werkplek is een bezwaar, maar ook drukte maakt het vinden van stageplekken heel lastig. Dat zegt regiodirecteur Jan Berend van der Wijk van het Alfa-college in Hoogeveen. "Bij de apothekers- dokters- en tandartsassistenten is er zoveel werk dat er geen tijd is om stagiaires te begeleiden. En als er al tijd is, dan hebben ze vaak geen plek om de stagiair te laten werken in verband met de anderhalve metermaatregelen."

Vooruit werken

Toch is de directeur tevreden over het harde werk van de laatste maanden, omdat slechts een enkeling geen plek heeft. "Uiteindelijk leiden de problemen niet tot vertraging, omdat we een flexibel onderwijsprogramma aanbieden. Dus als er geen stage kan worden aangeboden dan werken ze vooruit met andere opdrachten."

Geluk

Maykel Mol wordt onderwijsassistent en ziet een toekomstig werkveld waarin hij de werkgevers voor het uitkiezen heeft. Maar een stage vinden bleek knap lastig te zijn. "Ik heb altijd de concurrentie van de hbo-studenten, want die mogen ook lesgeven. Daarnaast hebben veel scholen minder leerlingen in het gebouw en zijn de docenten al veel minder druk. En zij moeten ook genoeg te doen hebben." Uiteindelijk heeft hij een leuke plek gevonden waar hij aan de slag kan. "Een enorme opluchting kan ik je vertellen."

Politiek

In de Tweede Kamer zijn de zorgen in het mbo gehoord. De VVD en Groenlinks willen dat de overheid maatregelen nemen om iets te doen aan het geschatte tekort van 21.000 stages. Zo moet de overheid als grootste werkgever in het land meer plekken beschikbaar stellen, en moet er een betere match worden gevonden tussen extreem drukke sectoren, zoals de zorg en de politie en branches die op apegapen liggen zoals de evenementensector.