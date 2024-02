Brink in Peize op de schop: meer groen en bredere riolering

De Brink in Peize moet eind dit jaar flink verbeterd worden. De Noordenveldse gemeenteraad gaat volgende week hoogstwaarschijnlijk akkoord met een bijdrage van 225.000 euro voor het Peizer centrum.

Vanavond had de raad weinig tijd nodig om het eens te worden over de noodzaak voor de aanpak van het centrum. De aanpak van de historische Brink wordt door wethouder Robert Meijer (VVD) 'stap 1' genoemd in de aanpak van de gehele dorpskern.

Meer groen en bredere riolering

Op de Brink moeten de huidige boompjes worden vervangen en enkele afgebakende parkeerplaatsen komen. De bedoeling is dat het beter 'verblijven' wordt op de Brink en dat ook mensen die slecht ter been zijn er makkelijker kunnen komen.

Dit alles gaat hand-in-hand met de aanpak van het riool in Peize. In enkele delen van het dorp is de huidige manier om water af te voeren onvoldoende en moet het riool worden aangepakt. In het geval van de Brink komt het er op neer dat de riolering verbreed moet worden.

Parkeren een probleem

Raadslid en Peizenaar Nelly Nieuwenhuizen (Lijst Groen Noordenveld) is blij dat er - na zes jaar plannen maken - eindelijk een concreet plan ligt. "Maar de parkeerdruk in het dorp moet nog wel worden opgelost", waarschuwde zij.

Dat laatste onderstreept wethouder Meijer. "We horen de laatste tijd veel geluiden over de parkeerdruk in Peize. Daar moeten we in het bredere plaatje, als het gehele centrum op de schop gaat, zeker aandacht voor hebben."