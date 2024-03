Plastic-recyclers hebben het zwaar: 'We blijven produceren, maar het is verliesgevend'

Bedrijven die plastic recyclen zoals Attero in Wijster en CuRe in Emmen kunnen niet opboksen tegen spotgoedkoop nieuw plastic uit Azië en de Verenigde Staten. Dat plastic wordt massaal op de Europese markt gedumpt, waardoor onder andere verpakkingsproducenten het goedkopere nieuwe plastic van ver over zee kopen in plaats het duurdere gerecyclede plastic van hier.

Recyclebedrijven blijven met grote hoeveelheden plastic zitten. In Groningen bij Uppact en Veolia in Vroomshoop stapelen de niet verkoopbare bigbags vol hergebruikt plastic zich op. Eind januari ging in Rotterdam de grote recycler Umincorp al failliet.

Volgens Attero valt er momenteel geen droog brood aan het recyclen van plastic te verdienen. En bij CuRe, waar ze moeilijk recyclebare plastics herwinnen, is het proces nog veel kostbaarder. CuRe en Attero waarschuwen de Nederlandse overheid en de EU: neem snel maatregelen.

Recyclen is veel duurder

Bij Attero staan drie fabrieken die plastic recyclen aan elkaar gekoppeld. Het is de grootste scheidingsfabriek ter wereld, een fabriek waar gemengde plastics op soort worden gesorteerd en een fabriek die de moeilijkst te hergebruiken plastics verwerkt, zoals folies en broodzakjes. "We blijven wel plastic korrels produceren maar het is verliesgevend", zegt Robert Corijn van Attero.

Voor de 'gewone' plastic-recyclebedrijven is het al niet te doen om te concurreren tegen het goedkope nieuwe plastic uit de VS en China. Maar voor de bedrijven die aan het experimenteren zijn met zeer moeilijk te recyclen plastic producten wordt het helemaal lastig, zegt directeur Marco Brons van CuRe. CuRe heeft een proces bedacht om moeilijk recyclebare PET-flessen chemisch toch oneindig te kunnen recyclen, ook gekleurde flessen.

Hoe ingewikkelder hoe duurder

CuRe is daarnaast voorloper van een techniek om polyester uit kleding, tapijt en matrassen te recyclen, iets wat tot dan toe nog niemand anders was gelukt. "Maar hoe ingewikkelder het recycleproces, hoe duurder" zegt Brons. "Nu bij het ontwikkelen hebben we nog de steun van de overheid, maar straks als we een commerciële fabriek moeten draaien, moeten we concurreren met goedkoop en nieuw plastic."

Uit aardolie dus niet duurzaam

"In dat goedkope nieuwe importplastic zit niet de prijs verwerkt van het hier recyclen. Want dan zou de prijs tien keer zo hoog zijn. En het erge is: dat nieuwe plastic dat nu massaal de EU binnenkomt vanuit vooral Azië wordt daar op de ouderwetse manier gemaakt. Uit aardolie. Dus niks duurzaam. En die goedkope aardolie krijgt China weer van Rusland", legt Brons uit.

Zowel Corijn als Brons vrezen dat hulp en strengere regels voor nieuw plastic, verplichtingen voor hergebruik en het duurder maken van verbranden van plastic te laat gaan komen. De recyclingbedrijven hebben afgelopen maand een beroep op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan: ze willen steun in de strijd tegen het goedkope zogeheten virgin plastic uit China en de VS. De branchevereniging vreest dat zonder steun meer recyclers omvallen.

Overheid maak haast

Brons: "Er komen verplichtende maatregelen voor plastic verpakkingen dat er verplicht een bepaald deel gerecycled plastic in moet zitten. Maar die komen pas in 2030. Als recyclers omvallen wordt er ook niet meer geïnvesteerd in scheiden en hergebruiken en zijn we straks twintig jaar terug in de tijd."

En wat zijn 'eigen' CuRe betreft: "Voor plastic en kunststoffen in textiel is nog niets geregeld of in voorbereiding." Volgens Brons werkt de overheid de recyclebedrijven zelfs op sommige plekken tegen. "De wetgeving zorgt ervoor dat er nu pas goedkeuring komt voor het toepassen van recycleprocessen die zeven jaar geleden al bedacht zijn. Zo lang je nog geen EU-goedkeuring hebt, mag je wel iets op de markt brengen maar heb je nog niet de zekerheid dat je dat mag blijven doen. Daar stappen investeerders dus niet in."

In de verbrandingsoven

De hoeveelheid plastic die in Nederland bij verbrandingsovens wordt aangeboden, blijft ondertussen stijgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen over een 'zorgelijke ontwikkeling'. "We willen toe naar minder uitstoot van CO2. Verbranden van plastic leidt juist tot meer CO2."