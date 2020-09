Emmen trapt nationale sportweek af met NK Stoepranden op Raadhuisplein

Emmen is volgende week samen met Nijmegen en Eindhoven gastheer van de Nationale Sportweek die door sportorganisatie NOC*NSF is georganiseerd. Met deze week wordt het nieuwe sportseizoen afgetrapt en aandacht gevraagd voor gezond leven en bewegen.

Op vrijdagmiddag wordt de sportweek in Emmen afgetrapt met het NK Stoepranden op het Raadhuisplein. Ook ambassadeurs Olga Commandeur, Celeste Plak en skateboardkampioen Keet Oldenbeuving komen die week naar Emmen.

'Boost geven'

"Het doel is om sport weer een boost te geven", zegt Vincent Mooi, sportambtenaar bij de gemeente Emmen. "We weten allemaal dat we dat hier in Zuidoost-Drenthe, maar ook in de hele provincie, heel hard nodig hebben."

Uit recente cijfers blijkt dat door de coronacrisis dertig procent van alle kinderen minder is gaan bewegen. De sportweek kan daar weer aanzet toe geven. "We hebben de hele week een mooi programma neergezet. Ook de vijftien buurtsportcoaches hebben hier een rol in, samen met diëtisten, scholen en onder meer sportverenigingen", aldus Mooi.

Fakkel door Drenthe

Ook wordt op de vrijdagavond tijdens de aftrap een fakkel ontstoken in het Bruggebouw in het gemeentehuis. Deze fakkel gaat de tien dagen van de Nationale Sportweek heel Drenthe door en eindigt op de laatste dag, 27 september, weer op het Raadhuisplein in Emmen.

