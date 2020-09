Toprensters aan de start bij NK tijdrijden in Emmen

Ook is het zeventien kilometer lange parcours inmiddels goedgekeurd door de KNWU. Op dit parcours wordt gestreden om vijf nationale tijdrit-titels.

Parcours

De start is op het Compasplein in Wildlands Adventure Zoo. Via de Westenesserstraat, Ermerweg en Nieuw Amsterdamsestraat gaat de route via Bargerefscheidenveen richting de finish op de Hondsrugweg. De coureurs leggen de ronde twee keer af. Voor de tweede ronde gaan de renners via de tunnel weer terug naar de Westenesserstraat.

Net als bij de mannen wordt nu ook de categorie van de vrouwen opgedeeld in vrouwen mét en zonder contract. Annemiek van Vleuten is titelverdediger bij de vrouwen. Jos van Emden is de regerend kampioen bij de mannen.

Programma

Het NK tijdrijden in Emmen gaat op woensdag 7 oktober om 11.00 uur van start. De beloften bijten het spits af. Daarna volgen de vrouwen. De mannen sluiten de strijd om het rood-wit-blauw af. Rond 16.45 uur zullen alle kampioenen bekend zijn.