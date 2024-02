Kabinet legt zich neer bij terugdraaien besluit kinderhartchirurgie: 'Slechte zaak dat een rechter dit besluit maakt'

Het kabinet legt zich neer bij de beslissing van de rechter om de voorgenomen concentratie van de kinderhartchirurgie in Groningen en Rotterdam terug te draaien. Dat heeft demissionair minister Pia Dijksta (D66) van Medische Zorg woensdag laten weten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijkstra dat ze een hoger beroep in deze zaak 'niet constructief' vindt. In plaats daarvan hoopt ze dat de betrokken academische ziekenhuizen het onderling alsnog eens worden. Het valt te bezien of dat gaat lukken in deze kwestie die al dertig jaar speelt, schrijft RTV Noord

Bodemprocedure

Vorig jaar besloot toenmalig minister Kuipers van Volksgezondheid dat de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking moest worden geconcentreerd in het UMCG en het Erasmus MC in Rotterdam. De kinderhartcentra van het Leids UMC / Amsterdam UMC en het UMC Utrecht zouden in 2025 moeten sluiten.

Deze drie ziekenhuizen legden zich daar niet bij neer en stapten naar de rechter. In een kort geding vingen ze bot, maar in de daaropvolgende bodemprocedure werden ze vorige maand door de rechter alsnog in het gelijk gesteld. Het besluit werd in het UMCG met gemengde gevoelens ontvangen.

Volumenorm

De discussie ging onder meer over de volumenorm: hoeveel kinderhartoperaties zijn er jaarlijks in een ziekenhuis nodig om de kwaliteit van de zorg overeind te houden?

Operaties en andere ingrepen bij kinderen met een aangeboren afwijking komen relatief weinig voor. Bovendien gaat het om ingewikkelde behandelingen, die slechts door een beperkte groep specialisten goed wordt beheerst. Het zijn er te weinig om vier kinderhartcentra overeind te houden. Daar zijn alle betrokken partijen het wel over eens.

Storm van protest

Maar de ziekenhuizen zijn het nooit eens geworden over welke kinderhartcentra dicht moeten. Kuipers wilde in eerste instantie de centra in Rotterdam en Utrecht openhouden. Na een storm van protest uit het UMCG-kamp en onder druk van de Tweede kamer kwam hij op zijn aanvankelijk besluit terug. Het centrum in Groningen mocht toch openblijven en in plaats daarvan moest het centrum in Utrecht sluiten.

'Slechte zaak'

Dat gaat dus allemaal niet door. Nu er geen hoger beroep komt, lijkt alles terug bij af. Dijkstra is daar niet gelukkig mee. In een schriftelijke reactie laat Dijkstra weten 'het een slechte zaak te vinden dat een rechter aan dit besluit te pas moest komen. We hebben namelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen: de beste zorg voor patiënten, voor nu en in de toekomst'.

UMC's in gesprek

Ze verwacht van de vijf universitaire ziekenhuizen dat ze op korte termijn gezamenlijk concrete stappen zetten om te kijken hoe de interventie bij kinderen met een aangeboren hartafwijking "op de best mogelijke wijze" kan worden georganiseerd.