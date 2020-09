Stijgende lijn in aantal meldingen aanranding en verkrachting in Drenthe

Toch blijft het noorden wat achter op de rest van het land. Daar was de stijging 28 procent. Het Gronings-Drentse centrum gaat onderzoeken in hoeverre de nuchtere noordelijke cultuur van invloed is op het melden en hulp zoeken.

In 2019 hebben zich 218 slachtoffers gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe. Hiervan waren 111 zeer recent aangerand of verkracht. De meerderheid van deze acute slachtoffers kreeg per direct medische zorg en psychologische ondersteuning. 27 procent onderging ook een sporenonderzoek. Door meteen onderzoek te doen naar biologische sporen, zoals haren, vingersporen en sperma, is de kans groter om een dader aan te kunnen wijzen.

Ook mensen die langer geleden waren misbruikt, bleken het CSG goed te kunnen vinden. In 2019 waren dat voor Groningen/Drenthe 107 slachtoffers.

De helft van de slachtoffers minderjarig

De cijfers laten zien dat er bij de meer plattelands provincies zoals Drenthe, Groningen, Friesland, Limburg, Zeeland en Twente in absolute zin minder meldingen zijn gedaan. Tegelijkertijd is het percentage van melders onder de 18 jaar hoger dan in de verstedelijkte gebieden.

In Drenthe zien we dat 56 procent van de acute slachtoffers minderjarig is. In Groningen is dit 43 procent.

Sneeuwvlokken op de ijsberg

Fetzen de Groot, procescoördinator CSG Groningen/ Drenthe: "De toename in 2019 is in lijn met de stijging die we sinds het bestaan van het CSG jaarlijks vaststellen. Maar we moeten ook beseffen dat het slechts een heel klein deel van de slachtoffers is die durft te onthullen dat ze misbruikt is en daarvoor hulp zoekt en aangifte doet."

Recent onderzoek van Amnesty International laat zien dat 7,5 procent van de bevolking seksueel geweld heeft meegemaakt. "Dit percentage houdt in dat voor onze regio 66.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld zijn. Dan is de groep onder de 16 jaar nog niet mee genomen", aldus De Groot.

Persoonlijke omgeving belangrijke rol bij onthulling

Uit onderzoek door CSG bleek hoe ingewikkeld het proces van onthulling is. Naast de enorme impact die het misbruik heeft op iemands persoonlijke en sociale leven, zijn slachtoffers vaak erg gevoelig voor afwijzing en niet geloofd worden. "Iets waar de slachtoffers van ons onderzoek ook tegenaan liepen. Terwijl een ondersteunende reactie van diezelfde omgeving veel slachtoffers helpt bij het accepteren van het misbruik. Ook de hulpverlening voelt zich vaak niet bekwaam en senang om het onderwerp aan te kaarten bij slachtoffers. Kortom: er rust nog een taboe op, in de volle breedte van de samenleving", aldus De Groot.

Het CSG Groningen/Drenthe wil, samen met andere organisaties, slachtoffers en hun omgeving ondersteunen in het bespreekbaar maken van het misbruik, zodat eerder adequate hulp geboden kan worden. Hoe eerder een slachtoffer hulp krijgt, hoe meer kans er is op psychisch herstel, het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en het veilig stellen van sporen.