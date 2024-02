Appartementencomplex in Meppel ontruimd na brand in meterkast

In een appartementencomplex aan de Bezettingslaan in Meppel is vanavond brand uitgebroken. De omliggende woningen zijn daardoor uit voorzorg ontruimd door de brandweer.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de brand rond 19.40 uur in een meterkast. Dit leidde tot rookontwikkeling in de aangrenzende woningen, waardoor ook die ontruimd moesten worden.

De brand is volgens de woordvoerder ontstaan in de meterkast, die helemaal is uitgebrand. De brand is inmiddels geblust, maar er worden nog wel mensen onderzocht omdat zij mogelijk rook hebben ingeademd.