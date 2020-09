Hoogeveen ontneemt voormalig burgemeester Tjalma ereburgerschap

Dat heeft burgemeester Karel Loohuis bekend gemaakt als reactie op het vandaag gepresenteerde onderzoek naar Tjalma. "Het ereburgerschap kan alleen naar iemand van onbesproken gedrag", zegt Loohuis. Tjalma kreeg na de oorlog een 'ernstige berisping binnenskamers'. "Zonder openbaarmaking, dat was in Hoogeveen niet bekend en dat komt nu in het onderzoek naar voren."

Tjalma kreeg de berisping voor het regelen van arbeiders in Hoogeveen voor de aanleg van een Duits vliegveld in Havelte.

Onderzoek

Hoogeveen liet een extern onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van Tjalma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek werd uitgevoerd door zelfstandig historicus en publicist Robin te Slaa, in opdracht van het NIOD. Daaruit blijkt dat de rol van Tjalma rond de Jodenvervolging naar de achtergrond schoof bij het zuiveren van zijn naam na de oorlog.

Al in mei 1940 stelde Tjalma een lijst op met persoonsgegevens van Joodse inwoners van Hoogeveen, die later door de bezetter werd gebruikt voor de vervolging. "Uit onderzoek blijkt dat dit de eerste gemeente was die dit deed zonder dat daar aanleiding voor was. Bijzonder", zegt Loohuis.

"Tweede feit is dat hij tijdens de razzia op 2 oktober 1942 hier in Hoogeveen niet aanwezig was. Dat kan. In zijn dagboek schreef hij: 'Ik zou mij ten uiterste hebben verzet.' Daar blijkt na die tijd niets van. Hij heeft daar niet over geprotesteerd", vervolgd Loohuis. "Sterker nog, hij heeft in 1943 nog een brief aan de Duitse bezetter geschreven: 'Let op, er is hier nog een Joodse inwoner, een oude man die ligt in het ziekenhuis, ik wijs er even op en daarmee is ons proces volbracht.' Dat is overijverig. Meer doen dan strikt mocht worden verwacht.

Ereburger

Na de oorlog bleef Tjalma tot 1958 burgemeester van Hoogeveen. Hij was populair in Hoogeveen, waar hij ook bleef wonen. Op 27 juni 1963 werd Tjalma benoemd tot ereburger van Hoogeveen.

Jarenlang vond Hoogeveen Culinair plaats in het Burgemeester Tjalmapark, het park krijgt een andere naam (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

