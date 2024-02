Natuurfotograaf Machiel de Vos (88) uit Havelte overleden

In dezelfde regio, bij de Havelterberg, deed hij in augustus 2012 ook een bijzondere ontdekking. Hij maakte hier een foto van de keizersmantel, een zeldzame vlinder die van oorsprong niet in Drenthe voorkomt. Inmiddels wordt het dier vaker gesignaleerd in ons land en sinds 2015 is de vlinder officieel teruggekeerd.

Duiventillen

In augustus vorig jaar ging RTV Drenthe nog met Machiel de Vos op pad in zijn missie om alle duiventillen in Nederland te vereeuwigen. Het fotografen van duiventillen begon als hobby, maar werd voor De Vos nog veel meer dan dat. "Het is een missie geworden. Want ik wil graag laten zien wat er in Nederland nog te zien is van de cultuurhistorie van de duiventillen. Ik prijs me gelukkig dat ik dit nog kan doen want de jaren gaan wel tellen", vertelde hij vorig jaar.