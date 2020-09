Aantal echtscheidingen in Drenthe neemt fors toe

Vooral in Drenthe zijn meer echtparen uit elkaar gegaan. In de laatste tien jaar nam het aantal gescheiden Drenten met 1,8 procent toe. Nergens in Nederland was zo'n grote stijging te zien.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Inwoners van Drenthe zijn ook bovengemiddeld vaak gescheiden. Het aantal Drenten dat uit elkaar is gegaan is toegenomen tot 8% van alle bewoners. In totaal is 7,8 procent van de Nederlanders gescheiden.

Stijging in alle gemeenten

In alle gemeenten nam het aantal echtscheidingen toe, valt op te maken uit de cijfers. In gemeente Westerveld nam het aantal scheidingen de afgelopen tien jaar het meest toe, namelijk met 2,2 procent. In gemeente Tynaarlo was de stijging met 1,1 procent het laagst.

Assen

Vooral Assenaren hebben een huwelijk ontbonden. Het gaat hier om 9,3 procent van de inwoners. In gemeente De Wolden is 'slechts' 6,3 procent van de mensen gescheiden. Dit is het laagste percentage van de provincie.