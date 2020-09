Zeldzame vlinder wordt 'geknipt' voor onderzoek

Alle plekken waar het vlindertje nog voorkomt, zijn bezocht om genetisch materiaal te verzamelen. "Wij proberen te achterhalen waarom het gentiaanblauwtje steeds maar verder achteruit blijft gaan", zegt Irma Wynhoff van de Vlinderstichting. "We hebben nu al een achteruitgang van negentig procent sinds 1995, dus dat is enorm. We komen er maar niet achter wat nou die ene factor is, die ene knop om aan te draaien om weer naar boven te gaan, want we willen weer omhoog met zo'n heel bijzondere vlinder."

Schaar in de vleugel

Het ziet er gemeen uit, maar dat is het volgens de onderzoekers niet. Voor het onderzoek wordt een stukje (een zogenaamde vogelbeet) uit de vleugel van een gentiaanblauwtje gehaald. "We doen het superveilig, het laatste dat ik wil is dat ze bij het afnemen van een vogelbeetje doodgaan. Tot nu toe heb ik er nog niet een dood laten gaan." Het stukje vleugel wordt geanalyseerd in een lab. Er wordt gekeken of er bijvoorbeeld inteelt in de populatie is, wat weer nadelig kan zijn voor de vlinders.

Daarnaast wordt onderzocht of de vlinders uit te zetten zijn. Dat is niet zo makkelijk, omdat gentiaanblauwtjes hele specifieke eisen stellen aan hun omgeving.

Opmerkelijke leefwijze

Het gentiaanblauwtje heeft een heel bijzondere leefwijze. Voor hun voortbestaan zijn de vlinders afhankelijk van klokjesgentianen en knoopmieren. De klokjesgentianen worden gebruikt om eitjes af te zetten en de rupsjes die daar uitkomen eten ervan. Als de rupsjes wat groter worden, laten ze zich vallen en worden ze door bepaalde soorten mieren meegenomen naar het mierennest.

De rupsen scheiden namelijk een stof af waardoor ze precies hetzelfde ruiken als mierenlarven. De mieren brengen de rupsen groot. Uiteindelijk verpoppen de rupsen ze en worden ze een vlinder. Ze moeten dan heel snel het mierennest verlaten omdat de mieren dan wel doorhebben dat ze voor de gek zijn gehouden. Ze vallen anders de vlinder aan.

