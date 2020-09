Kaylee (14) heeft al een eigen interieurgbedrijf: 'De eerste grote opdracht is binnen'

Plants by KCW heet haar bedrijf. "Ik koop planten in en verhuur ze aan bedrijven", legt Kaylee uit. "Dan verpot ik die in leuke potten die bij het thema van het interieur passen. Vervolgens verzorg ik ze of vervang ik de planten als er te veel dode bladeren in zitten."

Vrijheid

Ze wilde al op jonge leeftijd ondernemer worden, want met name de vrijheid spreekt haar aan. Haar eerste opdracht is meteen een grote: ze moet vijf jaar lang de planten onderhouden in appartementencomplex De Flint in Emmen. Met de opdracht is enkele tienduizenden euro's gemoeid. "Mijn vader maakt deel uit van dit gebouw", vertelt ze. "En toen vertelde hij dat ze iemand zochten voor de planten. Na het sturen van een offerte ging de opdrachtgever akkoord." Dat was dan ook een grote verassing voor haar. "Ik was heel erg blij en ben meteen planten gaan uitzoeken."

Pieter Alkemade van het vastgoedbedrijf wist meteen dat haar plan als beste uit de bus zou komen. "Ze was de enige die ons actief benaderde", vertelt hij. "Ze heeft de vrije hand gekregen om alles naar eigen inzicht in te richten en dat gaat naar volle tevredenheid. En ze komt alle afspraken na", lacht hij.

Mijn klasgenoten zijn trots op mij" Kaylee Wehkamp

Trots

Per week is de jonge onderneemster een paar uur met haar bedrijf bezig. Met de financiën helpt haar vader een handje. De werkzaamheden kan ze goed combineren met school en andere activiteiten, al was het voor haar klasgenoten nog even wennen. "Maar als ik uitleg wat ik precies doe vinden ze het mooi om te horen. En ze zijn ook wel trots op me, denk ik."

Het geld dat ze verdient met haar eerste opdracht gaat op de spaarrekening en investeert ze in nieuwe planten. En haar uiteindelijke doel? "Zoveel mogelijk kantoorgebouwen opfleuren natuurlijk", besluit ze.