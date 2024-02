Geen vorst, toch een drukte van belang voor jarige ijsvereniging in Sleen

In het boek wordt vertelt over de geschiedenis van de vereniging. "In de beginjaren twintig was er nog niet eens een ijsbaan, maar wel een vereniging", weet oud-bestuurslid Koos Oosting. "Op sloten, plassen en ondergelopen weilanden werd volop geschaatst." In de jaren dertig werd, tijdens de werkverschaffing, de ijsbaan op de huidige plek aan 't Eng gegraven.

Het gebied stond toen nog bekend als Bergveen. Lubbers: "Voorwaarts was een heel vooruitstrevende vereniging. In 1932 had de baan al verlichting, met behulp van benzinelampen. En een paar jaar later hingen er zelfs als geluidsboxen waar muziek uit kwam." Belangrijk is volgens haar ook de sociale functie die de ijsbaan had. "Ik weet zeker dat er de afgelopen jaren heel wat relaties zijn ontkiemd op de gladde baan." Oud-bestuurslid Koos Oosting: "Ik denk ook aan de vele wedstrijden die hier zijn gereden. Vooral in de tijd dat er nog geen kunstijs was, had de baan in Sleen een belangrijke regionale functie."

'Deze winter maar twee schaatsdagen'

Zo'n 470 gezinnen zijn momenteel lid, uit Sleen, maar ook uit dorpen eromheen. "Er zijn zelfs meerdere leden uit Emmen", zegt oud-voorzitter Roelie Otten. "We hopen natuurlijk altijd op vorst in de winter, maar helaas hebben we dit jaar slechts twee schaatsdagen gehad. Meer zit er vrees ik niet in, of maart moet nog met een staart komen."