Mike Flanigin speelde in het huisorkest van bluesclub Antone's in Austin en de Continental Club Lounge. Hij is geboren in South-Dakota en groeide op in Californië. Hij stond als dertienjarige gitarist op het podium in Shreveport, Louisiana. Later werd het orgel, de Hammond B3, zijn vaste instrument. In 2015 debuteerde hij met The Drifter waarop zowel Billy Gibbons als Jimmie Vaughan meededen. Zijn nieuwste is West Texas Blues waaraan o.a. Sue Foley (gitaar) en Chris Layton (slagwerk) mee.