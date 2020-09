Reis door de tijd in Roden

Primeur: mannetjes met bezems

De trots van Bosboom is een kunstwerk, tevens klok, dat in de eerste zaal van de tentoonstelling te zien is: "Dit is de modernste klok, gemaakt door kunstenaar Maarten Baas. Een 3D-geprinte mantelklok, 'Sweepers' genaamd: in plaats van een wijzerplaat toont deze klok een video van twaalf uur lang waarin de wijzers verschoven worden door mannetjes met bezems. Je zou er echt uren naar kunnen kijken. Een primeur, hij is voor het eerst in een museum te zien."

Schel en doordringend

De Sweepers-klok maakt geen geluid, maar verder zijn overal in de havezate luid tikkende klokken te horen. Soms slaat er eentje. Mara Bosboom: "Natuurlijk is de koekoeksklok een attractie voor kinderen van nul tot tachtig. De mensen staan er echt bij te wachten tot het vogeltje tevoorschijn komt. En deze meidenklok, een zeldzame 18e eeuwse Drentse stoeltjesklok, is wel de luidste van allemaal, ze was bedoeld om de dienstmeiden te wekken en deed dat niet zachtzinnig." Inderdaad is het geluid van de vrolijk beschilderde klok niet om doorheen te slapen. "Bijna wreed, zo schel en doordringend", glimlacht Bosboom.

Japanse tafelklok, 1818, Havezate Mensinge (Rechten: RTV Drenthe / Lydia Tuijnman)

Deze zou in Harry Potters' Hogwarts niet misstaan, mooi van lelijkheid! Klokken waren vroeger status-symbolen, pronkstukken in het interieur, soms op het protserige af." Mara Bosboom, directeur Havezate Mensinge

Draakjes

Een 19-eeuws uurwerk gemaakt van blauw en wit porselein lijkt regelrecht uit een Harry Potter-boek te zijn weggelopen: de handgrepen op het deksel en aan de zijkanten blijken bij nadere beschouwing vervaarlijke draakjes te zijn.

"Ja, deze zou in Hogwarts niet misstaan, mooi van lelijkheid! Je moet weten, klokken waren vroeger status-symbolen", vertelt Bosboom: "alleen de rijken konden zich zoiets veroorloven en het waren dan ook pronkstukken in het interieur, soms op het protserige af."

Buiten, op het voorplein, is er nog een geluidloze klok: de bloemenklok van Linnaeus. De Zweedse botanist ontdekte dat sommige bloemen zich altijd op min of meer dezelfde tijd openen en sluiten. In een cirkel geplant geven ze voor de oplettende beschouwer de tijd aan. "Maar helaas, als je de bus wilt halen is deze klok echt niet precies genoeg", waarschuwt de directeur van de havezate.

De tentoonstelling Reis door de tijd in Museum Havezate Mensinge is te zien tot en met 27 december van dit jaar, voor een bezoek aan het museum dient u vooraf te reserveren. Mara Bosboom is te horen in het radioprogramma Drenthe Toen op zondag 13 september tussen 16.00 en 18.00 uur. Daarna te beluisteren via uitzending gemist.