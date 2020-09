Lian (16) uit Peize is beroemdheid op TikTok

'Wist niet wat me overkwam'

Ze is een van de grootste TikTokkers van Noord-Nederland, is haar verteld. "Vaak word ik op straat aangekeken, maar niet aangesproken." De eerste keer dat twee meisjes vroegen of ze met haar op de foto mochten, weet ze nog goed. "Ik wist niet wat me overkwam. Echt leuk dat ze naar me toe durfden te komen."

Dat haar account steeds meer volgers krijgt, is ook bedrijven niet ontgaan. Inmiddels zijn er meerdere bedrijven die haar sponsoren. Zo krijgt ze kleding en schoolspullen.

Geen influencer

Of ze zich inmiddels een influencer mag noemen? Lian begint ongemakkelijk te lachen. "Zo kun je het noemen. Maar ik vind dat woord wel naar, want er zijn mensen die echt veel meer volgers hebben. Zover ben ik nog lang niet." Bovendien kan ze er nog niet bij dat mensen haar nu als voorbeeld zien. "Een half jaar geleden was dat nog niet zo."

De zestienjarige hoopt in ieder geval dat het aantal volgers van haar account nog oploopt tot 200.000. Maar of ze op den duur haar brood gaat verdienen met TikTok? "Ik denk niet dat dit mijn baan gaat worden. Het is leuk voor nu." Ze hoopt dat het de deuren opent voor een rolletje in een serie of videoclip.

TikTok zelf ligt de laatste tijd onder vuur. Met name de Amerikaanse president Trump wil het Chinese sociale medium verbieden in zijn land. "Er gaat rond dat het ook in Nederland gaat stoppen", weet Lian. "Dat zou heel jammer zijn, ik hoop dat het niet zover komt."