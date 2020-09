Samenscholingsverbod rond Nazomerkermis Assen na geklier jeugd

Rond de Nazomerkermis en in straten rondom het Veemarktplein in Assen geldt vanaf vanavond 18.00 uur een samenscholingsverbod. Het is op die plekken verboden om met vier of meer mensen tegelijk bij elkaar te staan.

Volgens de gemeente Assen is het verbod nodig, omdat bepaalde groepen mensen, vooral tieners, zich vervelend gedragen op en rondom het kermisterrein.

Vervelende groepen

Volgens burgemeester Marco Out zijn de afgelopen week mensen van de kermis gestuurd en ontstonden er daarna rondom de kermisingang en in omliggende straten groepen met dertig tot veertig personen. "Ze zijn van de kermis verwijderd, omdat ze bijvoorbeeld niet luisterden naar waarschuwingen of vervelend gedrag vertoonden. Buiten de kermis gingen mensen zich in groepen ophouden en dat gaf een intimiderend beeld voor andere bezoekers", zegt Out.

De groepen gedroegen zich volgens de burgemeester vervolgens vervelend of zelfs agressief. Dat deden ze niet alleen richting elkaar, maar ook richting andere bezoekers en de politie. Grote incidenten zijn volgens Out niet voorgevallen: "Maar het was wel telkens op het randje. Het ging dan vooral om groepen tieners die elkaar uitdaagden. Met een samenscholingsverbod heeft de politie een extra instrument om daartegen op te treden."

Volgens de burgemeester gaat het over het algemeen erg goed op de Nazomerkermis. Hij vindt het daarom jammer dat bepaalde jeugdgroepen zich slecht gedragen.

Groepsvormingsverbod ook rondom kermis

Om te voorkomen dat jongeren in de buurt van de kermis toch in groepjes gaan staan klieren, geldt het samenscholingsverbod voor het hele gebied rondom het kermisterrein. Voor een ander deel het Asser centrum, het gebied rond de Rolderstraat, geldt al langer een dergelijk verbod en mag de politie preventief fouilleren. Burgemeester Out denkt dat daarom de overlast niet snel zal verschuiven naar andere plekken in de stad.

Het samenscholingsverbod dat vanavond voor het Veemarktplein ingaat, geldt ook voor de Oranjestraat, Javastraat, Julianastraat, Prins Hendrikkade, Nijlandstraat, en voor delen van de Rolderstraat en de Stationsstraat. Het verbod geldt tot en met zondag 13 september, want zolang duurt de nazomerkermis nog.

'Overlast op kermis valt mee'

Organisator Sander ten Bosch van de kermis bevestigt dat er de afgelopen dagen een paar keer mensen van de kermis zijn gestuurd. "Daar hing een grimmige sfeer omheen en we hebben tegen wat jongeren gezegd dat we ze niet meer toelaten. Maar meer dan dat is het ook niet en het gaat op de kermis zelf eigenlijk hartstikke goed", aldus Ten Bosch.

Op meerdere plekken in Assen is al langer sprake van overlast van jongeren. Die overlast in verschillende wijken lijkt de afgelopen tijd wat te zijn afgenomen.