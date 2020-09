Eerste Drentse coronaboete voor horeca: 10.000 euro

Café De Kansel in Meppel heeft een boete gekregen van 10.000 euro voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Het is de eerste boete voor een horecabedrijf in Drenthe.

Burgemeester Richard Korteland van Meppel zegt in de TV Drenthe-talkshow Corona in Drenthe dat er inmiddels een boete is uitgedeeld. De burgemeester zegt dat de kroeg de maatregelen "ingewikkeld vond". "Maar daarvoor geldt hetzelfde: wat kunnen wij dan doen om je daarbij te helpen. Uiteindelijk: it's up to you. Moet je dat zelf oplossen. Er is ook niks leuks aan het uitdelen van een boete in deze tijd op dit onderwerp."

In algemene zin zegt hij over kroegen die regels overtreden dat het een opeenstapeling van overtredingen is "Het is gewoon niet verstandig om feestjes te houden en dansend op de tafel het weekend in te gaan. Daar word je op aangesproken en als je het niet herstelt wordt er uiteindelijk een boete uitgedeeld. Dat is gisteren bij een kroeg gebeurd."

Caféhouder overweegt stappen

Eigenaar Maarten van Oosten bevestigt dat zijn zaak de boete heeft gekregen. Inhoudelijk wil hij niet reageren, wel zegt hij juridische stappen te overwegen.

In juli kregen meerdere cafés in Drenthe van de Veiligheidsregio Drenthe een dwangsom op gelegd, bij nieuwe overtredingen zou de boete van 10.000 euro volgen. Dat is nu dus het geval. Twee medewerkers van de handhaving brachten gisteren een brief namens de Veiligheidsregio Drenthe, dat de leiding heeft als het om de corona-noodverordeningen gaat.

Kijk Corona in Drenthe zaterdagavond om 20.10 uur op TV Drenthe.

Lees ook: