Leden van lokale chapters mogen zaak No Surrender volgen

Clubleden van lokale afdelingen van No Surrender worden opgeroepen door het gerechtshof in Leeuwarden. Zij zijn volgens het hof 'belanghebbenden bij de beslissing over een verbod op hun club'. Daarom hebben de clubleden het recht het hoger beroep te volgen.

Om alle 900 Nederlandse leden van de 30 zogenoemde chapters en brotherhoods te bereiken gaat het hof zoveel mogelijk adressen verzamelen.

In 2019 oordeelde de rechtbank in Assen dat No Surrender een gevaar is voor de openbare orde omdat een groot aantal leden structureel betrokken was bij talrijke ernstige feiten. De club ging in hoger beroep. Volgens de advocaten van de club

Volgens de advocaten van de club zijn de lokale afdelingen zelfstandige verenigingen die los van het hoofdbestuur opereren. De advocaten zetten in op een eerdere uitspraak van de Hoge Raad in april. Toen werd besloten dat lokale chapters van de motorclub Bandidos mogen blijven bestaan. Alleen het verbod op het overkoepelende Bandidos Motorcycle Club Holland bleef staan.

Op dit moment lopen meerdere zaken tegen motorclubs in Nederland. De Hoge Raad doet naar verwachting begin december uitspraak in de zaak tegen Satudarah. Ook in een zaak tegen de Hells Angels loopt een hoger beroep.