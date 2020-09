Britt Weerman is de beste 17-jarige Nederlandse hoogspringster ooit

"Zij is heel goed te coachen", zegt haar trainer Ferdinand Rikkers. "Ze pikt dat snel op en dan kan ze het ook meteen doen. Vooral bij hoogspringen is het heel belangrijk als je zelf een idee hebt van wat je doet. Want dan kun je ook goed corrigeren."

Veelbelovend turnster

Tot haar twaalfde was Weerman een veelbelovend turnster. Een zware elleboogblessure dwong haar daarmee te stoppen. Maar nu bij het hoogspringen plukt ze nog iedere dag de vruchten van haar fysieke ontwikkeling als turnster.

"Ik ben natuurlijk wel lenig in m'n rug en ik ben wel flexibel over de lat", zegt Weerman daarover. "Als je zo jong al zoveel al hebt geturnd is je hele coördinatie-systeem al heel erg ontwikkeld. Het is een heel groot voordeel als je een goed gevoel hebt van hoe je eigen lichaam in de ruimte is", vult Rikkers aan.

Met haar 1.73 meter is ze niet bepaald lang voor een hoogspringster. Maar dat zie je tegenwoordig meer volgens trainer Rikkers. "Vroeger waren hoogspringers allemaal meer dan twee meter lang. Maar dat is niet meer zo. Het zijn vooral mensen die heel reactief, handig en snel zijn."

Nederlands record

Het Nederlands record staat met 1.94 meter op naam van Nadine Broersen. Als Weerman zo doorgaat lijkt het een kwestie van tijd dat ze dat record uit de boeken springt. Nog zes centimeter te gaan. "Het is wel meer dan je denkt uiteindelijk, maar wie weet zit dat er ooit nog in. Ik ga gewoon zo hoog mogelijk proberen te komen. En hoe hoog dat is, dat gaan we dan wel zien", besluit Weerman.

WK en NK

Volgend jaar is het grote doel het wereldkampioenschap onder 20 jaar. En komend weekend start ze op het NK voor junioren in Amersfoort. Naast hoogspringen komt ze ook in actie op de honderd meter horden. Als regerend kampioen bij de senioren zou de juniorentitel, op papier, een makkie moeten zijn.