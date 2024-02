Snoeken zoeken op NK IJsvissen in Zweden: 'Alleen maar stilte, geweldig'

Zwaan keerde terug uit Scandinavië met een tweede plek én is een mooie ervaring rijker. De rust die hij vond, de langdurige stiltes: het deed hem bijzonder goed. "De motor ging uit, de deuren dicht en er kwam één en al stilte. Zó stil is het in Nederland nergens."

Hoewel hij de beste wil zijn in het 'snoeken', draaide het kampioenschap net zo goed om plezier maken. De deelnemers zaten geregeld rond het kampvuur om de wedstrijdsessies na te bespreken. "Met broodjes met worst en mosterd van de catering, die het van tevoren allemaal klaarmaakt."

Wachten tot het alarm in gang schiet

De bevoorrading was daarmee op orde, het kacheltje kon dagenlang branden. Een fysieke uitputtingsslag was het NK niet, vertelt Zwaan over het wedstrijdverloop. "Met een grondboor maken we een gat door het ijs, van zo'n 30 centimeter. Je installeert daarna je hengeltje, zet daar wat alarmsystemen op, pakt een stoel en gaat meters verderop zitten. Dan is het puur alleen wachten en genieten van de mooie omgeving. Tot het alarm van de hengel afgaat."

Enig gevaar schuilt nog in het gladde ijs, waarop een uitglijder sneller voorkomt dan je lief is. "Dat is wel gevaarlijk", beaamt Zwaan. De vissers lopen daarom met ijzers, zogeheten spikes, onder hun zolen. "De veiligheid staat voorop. En veiliger dan dit, kan niet."