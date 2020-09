Nieuwe voorzitter DOS'46: 'Er zijn alleen maar verliezers'

De discussie over de toekomst van de technische staf was in de selectie beland. Er ontstond een tweestrijd waar de hele vereniging door werd geraakt. De warme familieclub uit Nijeveen raakte in een crisis.

Spijtig

"Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. In de communicatie is het één en ander niet goed gegaan waardoor er mensen beschadigd zijn. En dat is gewoon heel spijtig", zegt Lucas. "Het raakt alle niveaus van de vereniging: van bestuur tot trainers tot spelers. Dat is gewoon een heel vervelende periode geweest."

De vader van Haralt, Albert Lucas (67) is ook een echte Dosser. In 1982 maakte hij deel uit van het team dat voor het eerst de landstitel voor DOS'46 binnensleepte. Nu zit Lucas senior in de onderhoudscommissie van de club en fluit hij wedstrijden. De 'slechte' periode raakte hem ook. "Bij de jaarvergadering heb ik gezegd dat ik slapeloze nachten heb gehad en dat klopt. Het houdt je bezig. Maar ik was lang niet de enige, dat weet ik zeker. Ik denk dat heel veel Nijeveners daar last van hadden."

Behoud topkorfbal

Hij is trots dat zijn zoon de handschoen als voorzitter heeft opgepakt. "We moeten nu zorgen dat de mensen die er wél zijn enthousiast blijven. Anders is het een soort sneeuwbaleffect dat het nog erger wordt en dat moeten we hier helemaal niet hebben", zegt Lucas senior. "Eén van onze speerpunten is behoud van topkorfbal in Nijeveen. Dat zegt eigenlijk genoeg. In plaats van meedoen om de bovenste plaatsen moeten we gewoon zorgen dat we in de KorfbalLeague blijven en daar is alles op gericht", vult Haralt aan.

Live-stream extra belangrijk in corona-tijd

Ook wordt er in Nijeveen flink ingezet op de jeugd. Leander Zwolle is aangesteld als hoofd jeugdopleiding. Verder wil DOS'46 ook de boer op in de regio om de korfbalsport te promoten. "We willen naar scholen en buurtverenigingen om op die manier korfbal in de regio prominenter op de kaart te zetten", licht Haralt toe. Ook zijn er de nodige zorgen rondom corona. Want in de zaalcompetitie zullen niet de gebruikelijke 800 tot 1.000 toeschouwers toegelaten kunnen worden. "Dat betekent dat je inkomsten mist. We hebben geen volle kantines. Dus nu moet je op een andere manier die inkomsten zien te genereren. Verder moet je er wel voor proberen te zorgen dat het publiek kan blijven genieten van korfbal en daarom stoppen we heel erg veel energie in de livestream."

Trots

Terwijl dochter Fien (7) over het korfbalveld dartelt bij de E4 en vader Albert een wedstrijd fluit, kan Haralt tevreden toekijken. "DOS is voor mij zoveel meer dan alleen de kampioenschappen die ik hier in het verleden heb behaald. Er ontstonden hier veel vriendschappen, ik kreeg via de club een groot netwerk en veel erkenning en waardering. Ook zorgde de club voor een trots gevoel en dat ik ook zoals ik hier nu sta", besluit Lucas.