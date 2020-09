Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Schilders kieken bij Oud Aalden

Op vijf locaties in en om Oud Aalden kun je zaterdag schilders in actie zien tijdens de 'Plein Air' schilderdag Oud Aalden. Ruim veertig schilders zullen hun kunsten vertonen tussen 10.30 en 14.30 uur. Bezoek de website van Zweelo Kunstenaarsdorp om te zien waar je ze kan spotten.

Fietsen in Gees

Wil je boswachterij Gees ontdekken? Staatsbosbeheer biedt zaterdag een fietstocht van ongeveer 18 kilometer aan door de 'mooiste plekjes' van de boswachterij. Een gids vertelt je dan over de geschiedenis van bijvoorbeeld de Geeserstroom en de Meppelerhooilanden. De tocht begint om 10.00 uur 's ochtends en je moet je vooraf aanmelden op de website van Staatsbosbeheer. Een begeleid tochtje door Gees kost 6 euro.

Wandeling door Emmerdennen

Geen zin om te fietsen? Je kan ook wandelen door de Emmerdennen. Ook hier neemt een gids van Staatsbosbeheer je door het bos met oude zandduinen. 'Klein Zwitserland', noemt Staatsbosbeheer het gebied. Het hele gezin kan mee met de tocht die 1,5 uur duurt. Je kan meedoen voor 6 euro, maar kinderen tot en met 12 jaar mogen voor de helft van de prijs mee.

Monumenten bezoeken

Zaterdag en zondag kun je historische panden bezoeken tijdens de Open Monumentendag. Heb je interesse, dan wordt je aangeraden om een locatie dicht bij huis te zoeken. Je moet reserveren waar mogelijk. Wil je de deur niet uit, dan kun je ook digitaal een bezoekje brengen. Kijk op de website van Open Monumentendag voor het aanbod aan monumenten en voor meer informatie.

Egels spotten

Wil je buiten zijn én dicht bij huis blijven? Pak je telraam er dan bij en ga egels tellen! 12 en 13 september is het jaarlijkse 'Egelweekend' en met de waarnemingen die worden doorgegeven, ontstaat een beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Je kunt turven bij jou in de buurt of in de tuin.

Spot je er één in jouw tuin dan kan je dat doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden gemeld via waarneming.nl of telmee.nl. Kijk voor meer informatie op de website van het Egelweekend.

Kiddy's Kittige Concert

Op het marktplein in Emmen worden dit weekend vier gratis kinderconcerten georganiseerd. Zaterdag en zondag kun je luisteren naar optredens van onder meer Femke Meines en The Fletchers. Ook zijn er foodtrucks en kinderacts. De concerten zijn op beide dagen tussen 10.00 en 13.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur.

Voor meer informatie over de artiesten kun je kijken op de Facebookpagina van Alles Kids in Drenthe. Voor (gratis) tickets moet je je wel aanmelden. Voor meer informatie, klik hier.