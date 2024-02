Liefhebbers modeltreinen opgelet: stoomlocomotief van museumspoorlijn STAR te koop

Ombouw in Apeldoorn

In de Werkplaats van Bentink Modelspoor in Apeldoorn gaat het model een beurt krijgen, zodat hij er precies uit komt te zien als bij de STAR. "Onze medewerker Robert die dat doet is een echte kunstenaar", zegt Marcel van der Bent van Bentink. "De locomotief wordt door ROCO al geleverd met een bruin onderstel, maar dan is het nog steeds een glimmende locomotief alsof hij nieuw uit de fabriek komt. We schilderen en verbouwen hem tot in de kleinste details om tot de STAR-versie."

Dat gebeurt met water, kalksporen, vet op de buffers, echte kolen op de tender van de locomotief en roetsporen rondom de schoorsteen. Dat ombouwen is een tijdrovend en duur klusje. Want hij moet helemaal uit elkaar, alles moet met de hand en de verschillende verflagen hebben droogtijd nodig.

Vroeger werden modeltreinen gebouwd alsof ze glimmend en gloednieuw de fabriek verlieten. Maar zo mooi en glimmend zwart en rood waren de echt stoomlocomotieven in het dagelijks gebruik vaak niet. Zeker niet in de DDR. Modeltreinliefhebbers 'vervuilen' daarom al jaren hun modeltreinen om het realistischer te laten lijken en daar zijn leveranciers en bouwers van modelspoor op ingesprongen. Modelspoorverzamelaars stellen ook steeds hogere eisen aan hoe de modellen eruitzien.

STAR wordt exclusief

Het gaat volgens Van der Bent een zeer kleine en exclusieve oplage worden. Waarschijnlijk blijft het zelfs onder de honderd exemplaren. "We hebben vorig jaar een locomotief uitgebracht van de STAR-collega's van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij. Tot onze schik werden er 150 besteld. Dat was overigens een model dat we minder onder handen hoefden te nemen, dus die was in prijs ook goedkoper. Maar als de basis-52 8082-versie bij bouwer ROCO op is, kunnen wij ook niet meer ombouwen tot de STAR-versie. En er komt bij succes geen tweede serie, het moet wel exclusief blijven."

Voor het STAR-model zijn de eerste bestellingen al binnen, van klanten uit Duitsland. Voor wie de omgebouwde versie te veel vindt voor de portemonnee komt er ook een versie alsof de locomotief zo nieuw uit de fabriek komt. Wel met handgeschilderde nummerplaten en STAR-opschriften.

Lars Blaauw van de STAR is van plan om als het eerste model klaar is er in Stadskanaal nog wel een feestelijk tintje aan te geven. "Het model en de echte moeten dan maar eens even samen komen", zegt hij. Hij is blij met de bijdrage van Bentink voor ieder verkocht model. Een museumspoorlijn in stand houden en rijden met stoomtreinen is een dure aangelegenheid.

Grote voorbeeld rijdt gewoon rond