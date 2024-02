Norgers denken na over De Brinkhof, maar jeugd laat nog niet van zich horen

Een plek voor een middelbare school, woningen of gewoon op deze voet verder? Inwoners van Norg worden gevraagd mee te denken over de toekomst van De Brinkhof, het multifunctionele centrum (mfc) in het hart van het dorp.

Een halve eeuw geleden werd De Brinkhof geopend. De bekende architect Cor Kalfsbeek - ontwerper van een groot aantal gebouwen in Drenthe - creëerde een multifunctioneel centrum in hartje Norg. In dit centrum kwamen veel functies bij elkaar. De Brinkhof huisveste het gemeentehuis van de voormalige gemeente Norg, was (en is) het dorpshuis en geeft ook de bibliotheek onderdak. Daarnaast maken sportverenigingen dankbaar gebruik van de grote sporthal van De Brinkhof.

Weinig jongeren

Maar het gebouw is verouderd, stelt onder meer wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks). "Het gebouw moet sowieso verduurzamen, dat weten we", zegt hij. Wat er verder met De Brinkhof moet gebeuren, laat hij in het midden. "We willen eerst van de Norger bevolking horen."

Die Norger bevolking is door de Belangenvereniging van het dorp dus uitgenodigd om een enquête in te vullen. "We hebben ook twee inloopbijeenkomsten gehad", zegt voorzitter Gerard Meijering. "Het was twee keer volle bak."

Over het aantal Norgers dat de weg naar de bijeenkomsten wist te vinden, heeft Meijering niets te klagen. "Maar helaas zagen we weinig jongeren, terwijl we juist van hen willen horen", zegt hij. "Vooral omdat we nu kijken naar een plan voor de toekomst."

Verlieslijdend

Volgens Meijering is het tijd dat er wat gebeurt bij het mfc. "Het is een verlieslijdend gebouw, waar volgens ons veel meer uit te halen is", zegt hij. "Dat kan van alles zijn. De mogelijkheden zijn er."

Dat De Brinkhof verlieslijdend is, onderschrijft wethouder Wekema. "Maar dat is bij gebouwen met zo'n maatschappelijke functie vaak het geval", zegt hij. "Het is voor de gemeente geen prioriteit om hier winst op te maken."

School in De Brinkhof?

In De Brinkhof zitten momenteel vooral bedrijven en verenigingen. De Belangenvereniging stuurde er niet zo lang geleden nog op aan dat ook basisschool De Hekakker zou moeten verhuizen naar De Brinkhof. De school wilde zelf niet en heeft groen licht gekregen om te herbouwen op de huidige locatie, een paar honderd meter verderop.

Volgens Meijering is het daarmee niet gezegd dat er helemaal geen school naar De Brinkhof komt. Afgelopen zomer bleek dat de sluiting van de middelbare school in Norg (het Dr. Nassau College) er niet zou komen, maar dat er naar een andere locatie in het dorp zou worden gekeken. "De Brinkhof zou een uitkomst bieden", denkt de Belangenvereniging-voorzitter.

Nieuwsgierig

Maar Meijering hoopt vooral van mede-Norgers te horen wat zij willen. "Wat we nu hebben, zijn dromen", zegt hij. "We nodigen iedereen uit mee te dromen en na te denken wat we met De Brinkhof willen."

Daarbij wordt ook direct gekeken naar de Brinkhofweide. Dit grasveld, aanpalend aan het multifunctionele centrum, wordt maar heel beperkt gebruikt voor evenementen. "We hebben een mooi evenemententerrein naast de manege van het dorp", zegt Meijering. "Dan kun je op de Brinkhofweide wat anders gaan doen. Daar is sowieso niet vaak wat te doen."