Onderzoek naar Van Gogh in Drenthe 'biedt toeristische kansen'

Het boek met vijftien uitgelichte locaties waar Vincent van Gogh verbleef of werkte in het najaar van 1883 is een belangrijke kennisbron voor zowel Drenthe als voor het verhaal van de kunstenaar. Tot nu toe was er weinig bekend over Van Gogh in die periode.

Een belangrijke bron voor de onderzoekers was de collectie brieven die de schilder vanuit Drenthe aan zijn broer Theo stuurde. Die brieven zijn bijna allemaal in het bezit van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Directeur Emilie Gordenker prijst de samenwerking van verschillende partijen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. "Eigenlijk is de tijd van Van Gogh in Drenthe onderbelicht gebleven. Het wordt vaak gezien als een onderdeel van zijn Nuenense periode. Dat is niet terecht en dat komt duidelijk naar voren in deze mooie publicatie. Het is tot stand gekomen door een heel mooie samenwerking tussen veel verschillende partijen en we zijn blij dat we ook een bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoek, dat mooie resultaten heeft opgeleverd."

Voor Gordenker is het haar eerste bezoek aan kunstenaarsdorp Zweeloo. "Ik hoop dat ik ooit alle locaties ga bezoeken, dat ben ik zeker van plan."

Vincent Fifteen

Gedeputeerde Cees Bijl nodigt iedereen uit om te komen kijken waar Van Gogh geweest is. Hij gelooft dat dit rapport Drenthe veel toeristische kansen kan bieden. "Het heet een rapport, maar het is eigenlijk een kunstwerk op zich. We kunnen ermee laten zien dat Vincent van Gogh hier op diverse plekken gewerkt en geleefd heeft. Hij is een van de beroemdste schilders ooit en het is belangrijk om hem te kunnen linken aan Drenthe. Ik maakte in mijn toespraak ook al de zinspeling: we hebben hier al de Hunebed Highway en daarbij zouden we dit de Vincent Fifteen kunnen noemen. Je zou er een mooie fiets- of wandelroute aan kunnen verbinden. Daar kunnen we heel veel mee doen. Zo hebben we steeds meer waardevolle dingen om te laten zien."

Annemiek Rens van het Drents Museum en de andere onderzoekers hopen dat er zoveel mogelijk mensen, net als zijzelf tijdens het onderzoek, zich als Van Gogh in Drenthe wanen. "Je staat zo dichtbij Van Gogh als je in dit landschap ernaar zoekt", vertelt ze over het zoeken naar de locaties. "We reden bijvoorbeeld in de regen langs de Hoogeveensche Vaart en als we de juiste brug dan zien in het juiste plaatje, geeft dat een heel tof gevoel. Dat wil je delen, dus we hopen dat iedereen die plekken bezoekt, gaat lopen op de grond waar Van Gogh liep, ziet wat hij hier gezien heeft, en dat het verhaal zo nog meer gaat leven."

Expositie in 2023

Het onderzoek legt een goede basis voor de geplande tentoonstelling over Vincent van Gogh, die in 2023 in het Drents Museum te zien moet zijn. "Hoewel we nu veel meer te weten zijn gekomen aan Van Gogh's tijd in Drenthe, is het onderzoek nog niet afgesloten, misschien wel nooit. Deze informatie komt goed van pas bij de expositie in 2023, waar we al een poos mee bezig zijn. We hopen dan veel van Van Gogh's Drentse werk te kunnen laten zien."

Die tentoonstelling staat gepland voor september 2023. Dan is het precies 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh Drenthe bezocht.

