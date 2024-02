Elektrische fietsen moeten kazerne Havelte beter bereikbaar maken

De Johannes Postkazerne in Havelte is met het openbaar vervoer nauwelijks te bereiken. Daarom zijn er sinds vandaag twaalf elektrische deelfietsen waarmee het personeel beter naar de kazerne toe kan en zich gemakkelijk over het terrein kan verplaatsen.

Kolonel Huub Klein Schaarsberg, is blij met de fietsen en gelooft dat ze goed gebruikt gaan worden: "Het aanbod gaat de vraag genereren."

Geen busverbinding

In januari 2021 werd de stekker uit de busverbinding tussen Havelte en Steenwijk getrokken. Voor mensen die niet beschikken over een fiets of auto is het nu een hele onderneming om op de kazerne te komen. Vanaf de bushalte bij Havelterberg staat reizigers een voettocht van drie kwartier te wachten. Met de elektrische deelfiets doe je er een kleine 15 minuten over.

Veel interesse

Het deelfietsproject is met vier hubs begonnen in de Overijsselse gemeente Steenwijkerland. De planning is om dit jaar naar dertig hubs met 150 elektrische fietsen te groeien, verspreid over Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder. Vijf gemeenten in deze regio's doen al mee.

Volgens projectleider Frans Hamstra van de gemeente Steenwijkerland is het fantastisch dat een werkgever als Defensie meedoet. Er is volgens Hamstra ook interesse vanuit andere gemeentes en werkgevers.