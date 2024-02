Gemeente reanimeert door rechter geschrapt woningbouwplan Grolloo

De gemeente Aa en Hunze gaat opnieuw proberen een nieuwbouwproject in Grolloo van de grond te krijgen. De Raad van State zette vorig jaar een streep door het plan voor de bouw van tien woningen, maar de gemeente wil alsnog dat de nieuwe huizen er komen.

Het gaat om het plan Lienstukken-Zuid, waarmee de gemeente nieuwe woningen wil laten bouwen op een stuk agrarische grond aan de zuidelijke rand van het dorp. Het plan omvat een rijtje van vier starterswoningen, vier 2-onder-1-kap-woningen en twee vrijstaande huizen.

Tien jaar gesteggel

Over de eerste versie van het plan werd tien jaar geleden al gesproken. Een groep omwonenden van het bouwproject was onder meer bang voor aantasting van het landschap en het uitzicht en besloot naar de rechter de stappen. Met succes.

De Raad van State oordeelde vorig jaar dat in het bouwplan niet genoeg rekening is gehouden met de impact op het landschap van het Nationaal Park Drentsche Aa, waarin Grolloo ligt. De gemeente heeft het plan aangepast en denkt dat woningbouw daarmee nu haalbaar is.

'Meer rekening met landschap'

Er is nu volgens de gemeente beter beschreven in hoeverre het plan bijdraagt aan het landschap van het nationaal park. In het beoogde nieuwe wijkje komen meer bomen dan in het oorspronkelijke plan en er wordt rekening gehouden met het open houden van de essen.

Net als in het oude plan, komt er een zandpad richting het zuiden van de wijk. In de aangepaste versie wordt duidelijk dat het pad zal aansluiten op een historisch karrenspoor, dat behouden zal blijven.

'Niet voorbijgaan aan emoties'

De Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) laat weten dat er veel behoefte is aan nieuwe woningen in het dorp. Daarom is de dorpsbelangenvereniging blij met het nieuwbouwplan, al wijst VDGO wel op de emoties die het opnieuw opstarten kan oproepen bij omwonenden.

"Daar kan niet zomaar aan voorbijgegaan worden", schrijft VDGO in een brief aan de gemeente. "Eventuele bezwaren verdienen dan ook een serieuze en eerlijke behandeling."