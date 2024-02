Nieuwe directie en nieuwe regels: angstcultuur bij Tuinland is verdwenen

De angstcultuur bij tuincentrum Tuinland is verdwenen. Dat zegt de Centrale Ondernemersraad (COR) van Tuinland.

De directie van Tuinland kwam in het najaar van 2022 in opspraak vanwege de misdragingen van één van de oud-directeuren. Het tuincentrum kreeg van de Arbeidsinspectie tot vandaag de tijd om de werkomstandigheden te verbeteren. En dat lijkt te zijn gelukt.

Op het moment dat de kou Nederland lijkt te verlaten, is Tuinland alweer bezig met voorbereidingen voor de Kerst. De medewerkers zijn druk in de weer en doen dat, anders dan anderhalf jaar geleden, weer vooral met een vrolijk gevoel. En een nieuwe directie.

'Veel verbeteringen'

"Je merkt aan alles dat het beter gaat", vertelt Monique Marrink. Ze is voorzitter van de COR van Tuinland, die een belangrijke rol heeft in het controleren van de directie van het bedrijf. "Alle papieren zijn op orde en de neuzen staan allemaal dezelfde kant op."

Er is volgens Marrink veel gedaan om de werksfeer bij het tuincentrum, met vestigingen in Assen, Groningen, Zwolle en Wilp, te verbeteren. Elk van de vestigingen heeft inmiddels een vertrouwenspersoon en er is ook een nieuwe externe vertrouwenspersoon gekomen.

Daarnaast staat er nu beter op papier welke gedragsregels er gelden en wat het beleid is ten aanzien van psychosociale belasting.

Misdragingen oud-directeur

In november 2022 sprak RTV Drenthe met 17 (oud-)medewerkers van Tuinland die geen goed woord over hadden voor oud-bestuurder Serena Drenth. Zij schold werknemers regelmatig de huid vol, maakte zich schuldig aan pesterijen en vernederingen en uitte zelfs dreigementen.

Medebestuurder Girbe Drenth werd vooral verweten niets te doen aan het gedrag van zijn partner. Hij erkende uiteindelijk dat er op een verkeerde manier met mensen om is gegaan en beloofde beterschap.

Dat was ook een eis van de Arbeidsinspectie, die in juni 2023 hard oordeelde over het personeelsbeleid van het bedrijf. Tuinland deed veel te weinig om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Professionele gedragsregels waren er niet, net als een fatsoenlijke klachtenregeling.

Nieuwe directie

De directie van het bedrijf is inmiddels vernieuwd. De voormalige directeuren Girbe en Serena Drenth hebben een stap teruggezet. Twee keer per maand adviseren zij de nieuwe directie maar verder bemoeien zij zich niet met Tuinland.

Constante Roman, een neef van Serena, en Erik Scholte hebben het dagelijks bestuur overgenomen. "We hebben ontzettend aan de weg getimmerd", zegt operationeel manager Roman. "Ons beleid ten aanzien van ongewenst gedrag hebben we volledig opnieuw opgesteld, met steun van de COR en de OR's van de vier filialen."

Aandacht voor sociale veiligheid

Er is volgens de manager veel meer bewustwording in het bedrijf voor sociale veiligheid. Leidinggevenden krijgen een training om ongewenst gedrag te herkennen en werknemers is beter uitgelegd waar ze naartoe kunnen wanneer er wel iets gebeurt dat niet door de beugel kan.

Bovendien wordt volgens Roman het personeelsbeleid jaarlijks herzien en, waar nodig, geactualiseerd. Zo wil Tuinland voorkomen dat er opnieuw ongewenste situaties ontstaan. En al die maatregelen lijken te werken.

Angstcultuur is weg

Roman: "Vanuit ieder filiaal krijg ik het signaal dat de werksfeer verbeterd is. Dat is ook voelbaar op de werkvloer. Mensen zijn veel meer bezig met het werk en zijn er ook trots op."

Dat de sfeer een stuk beter is, merkt ook Marrink van de COR. "De angstcultuur, die is er niet meer. Sinds de nieuwe directie is aangesteld is er echt een heleboel veranderd. Er is rust op de werkvloer en dat wordt als ontzettend prettig ervaren", zegt Marrink.

CNV: er zijn stappen gezet