Hoogevener doet aangifte tegen Akwasi: 'Hij moet zich de ogen uit de kop schamen'

"Het is echt belachelijk. Het is niet te geloven. Iemand zegt sorry en ik neem afstand en dan is het klaar. Als wij iemand bedreigen, gaat dat niet zo makkelijk", zegt hij. En waarom hij toch aangifte doet? "Als je iets ziet in de maatschappij wat niet klopt, dan moet je daar iets tegen doen." Of het iets oplevert, weet hij niet. "Maar het is voorwaardelijk, dus misschien gebeurt er iets als genoeg mensen aangifte doen."

Voorbeeldfunctie

Pekel vindt de uitspraken van Akwasi bedreigend en opruiend. De rapper zei onder meer: "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht." Daar nam de rapper vandaag afstand van, maar Pekel vreest toch de gevolgen. "Ik denk niet dat hij het zelf doet, maar die ophitsende taal, daar krijgen andere een kick van. Die denken 'ja hij heeft gelijk, we moeten er wat aan doen", zegt Pekel. "En voor de één is dat actievoeren en voor een ander is dat misschien wel iets met geweld."

"Hij is een publiek figuur met een voorbeeldfunctie", gaat hij verder. "Als je zulke dingen doet en zegt, moet je je de ogen uit je kop schamen."

Achter die schmink zit een man of vrouw die verkleed is Marcel Pekel

Volgens Pekel is het ook niet zo dat Akwasi slechts aan beeldspraak deed. "Je hebt het over een persoon. Hij zei dat hij een Zwarte Piet in het gezicht zou trappen. Achter die schmink zit een man of vrouw die verkleed is. Hij bedreigt daarmee de mensen die Zwarte Piet spelen."

Daarnaast doken er recent wat oude tweets van de rapper op. Ook die hekelt de Hoogevener. "Zwarte Piet moet dood man. Serieus. #huurmoord", twitterde hij toen. En "Gaat er iemand nou nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?" Ook voreg hij: "Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?" Ook van die tweets nam hij afstand. "Die schijnen inmiddels ook wel verjaard te zijn. En hij zegt dat hij ze vergeten is", zegt Pekel. "Maar in 2019 deelde hij nog een foto waarop hij verkleed is als Zwarte Piet. En hij maakt naast zijn hoofd een pistoolgebaar met zijn hand. Dat toont wel aan dat hij dat al jaren doet. Het kan bijna niet meer dat hij dat niet meer wist."

Geen bedreigingen, wel steunbetuigingen

Wat Pekel ook constateert, is dat de discussie rond Zwarte Piet erg verhardt door de taal op sociale media. "Jaren geleden hadden we die discussie ook weleens op het werk. Er werd gewoon over gepraat, maar dat wordt nu steeds moeilijker. Mensen worden een soort van monddood gemaakt. En de grootste schreeuwers worden gehoord."

Pekel krijgt naar eigen zeggen zelf alleen maar steunbetuigingen toen bekend werd dat hij aangifte zou doen. "Ik hoor vooral geluiden van mensen die vinden dat je van Zwarte Piet moet afblijven. Ik krijg geen bedreigingen." En mocht er wel een bedreiging binnenkomen, dan maakt Pekel zich daar niet meteen druk om. "Nee, ik ben niet zo gauw bang", besluit hij lachend.

De politie wilde de aangifte van Marcel Pekel niet bevestigen.