Midnightwalk Assen haalt 15.000 euro op

Tina Boes van de organisatie is blij met het bedrag. "We hadden onszelf het doel gesteld om 10.000 euro in te zamelen met behulp van donaties, sponsoren en met de speldjes en krantjes met de vorige wandelroutes. Je ziet dan toch dat de actie de afgelopen elf jaar bekend is geworden bij inwoners en bedrijven. Zij hebben gewaardeerd dat we toch ook in deze tijd niet niks hebben gedaan."

Het geld gaat naar Kinderhulp Assen. Iris de Voogt van dat doel was aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. "Zij waren aangenaam verrast", zegt Boes. Vorig jaar heeft het fonds onder meer kinderkamers, uitjes en laptops bekostigd voor de armere kinderen, vertelt ze. De Midnightwalk leverde toen ruim 19.000 euro op.

De organisatie van de Midnightwalk is trots dat het dit jaar toch gelukt is een nieuwe editie te organiseren. "We hebben de geest van de Midnightwalk ook in 2020 in stand gehouden. Ik wil ook benadrukken dat we door COVID-19 afstand moeten houden, maar dat we toch met elkaar verbonden moeten blijven in de samenleving."