Oud-directrice zorginstelling Wijster na jaren voor de rechter om dood bewoner

Is de dood van een bewoner van De Brink-Akker in Wijster de voormalige directeur van de beschermde woonvorm aan te rekenen? Over die vraag buigt de rechtbank in Assen zich vandaag. Aanleiding is een incident ruim zes jaar geleden waarbij een 59-jarige bewoner in zijn kamer overleed toen er geen personeel aanwezig was bij de instelling.

Zorginstelling De Brink-Akker zat van 1982 tot 2018 in Wijster en daar woonden mensen met een licht verstandelijke beperking of depressie. Volgens het OM was het personeel die doelbewuste nacht, van 19 op 20 januari 2018, niet bereikbaar en is er geen adequate medische zorg verleend. Dat terwijl De Brink-Akker wettelijk verplicht was 24 uur per dag zorg te leveren.

Oud-medewerkers verklaarden eerder tegenover het Dagblad van het Noorden dat na het overlijden van de man de contactgeschiedenis van zijn telefoon is gewist nadat hij het noodnummer van het personeel had geprobeerd te bellen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed de afgelopen jaren onderzoek naar het sterfgeval. Getuigen en betrokkenen werden direct verhoord, maar het afronden van het onderzoek liet enkele jaren op zich wachten, maar heeft uiteindelijk wel geleid tot de rechtszaak vandaag.

Onrust rondom sluiting

Sinds september 2018 wonen er geen cliënten meer in de instelling. Het zorgcontract met de particuliere instelling werd door de betrokken gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo opgezegd. Reden hiervoor was de veiligheid van bewoners en de zorg die volgens de gemeente Assen niet geleverd werd. De sluiting zorgde voor een hoop onrust. Ondanks de misstanden weigerden verschillende cliënten te vertrekken. "We geven niet op, we zijn op de goede weg. Ik ga niet verhuizen, ik blijf doorvechten. Ik vecht met de baas mee", zei een van de bewoners toen de gedwongen sluiting werd aangekondigd in 2019.

Kippenschuur en camera's

Bij De Brink-Akker speelden meerdere dingen. Uit een onderzoek dat de gemeenten lieten doen en wat per ongeluk openbaar kwam, bleek onder meer dat het gebouw niet voldeed aan de brandveiligheid, er een cliënt in de kippenschuur woonde, er camera's zouden hangen in de kamers van de cliënten en de 90-jarige moeder van de directrice de 24-uur zorg op zich nam.

Na het uitlekken van het kritisch rapport werden twaalf bewoners op 11 september 2018 per direct uit de instelling in Wijster gehaald en ondergebracht bij andere zorglocaties. 'Eén cliënt weigerde op dat moment haar spullen te pakken en bleef nog in de Brink-Akker achter. Maar ook zij kon uiteindelijk niet anders dan Wijster te verlaten. Zeker toen de Brink-Akker een kleine maand later failliet werd verklaard. Zorginstelling Oranjeborg kwam uiteindelijk in beeld als overnamekandidaat, maar trok zich terug. Daarna kwam er geen zorgonderneming meer terug op die plek in Wijster.