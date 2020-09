Coronapieper als hulpmiddel om veilig afstand te houden

"Het is onze eerste grotere bijeenkomst met onze achterban. We gaan in gesprek over corona en over hoe we uit de coronacrisis kunnen komen met een herstelagenda. Ook voor deze bijeenkomst geldt dat we afstand moeten houden en daarvoor hebben we deze piepers. Iedereen heeft een button op en zodra je te dicht bij elkaar komt, waarschuwt die je met een lampje en een piepje dat je toch echt afstand moet houden", zegt Reinder Hoekstra van NMF.

Stelpstra de fout in

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra kwam te dicht bij een andere aanwezige en dat betekende dat zijn pieper af ging. "Ik moet wel zeggen dat ik zo stout was om het even uit te proberen. Dus ik heb een heel klein overtredinkje begaan, maar wel op veilige afstand vond ik nog", zegt Stelpstra.

De piepers komen uit Oostenrijk, kosten 30 euro per stuk en gaan vaker worden gebruikt. "We hebben ze aangeschaft samen met een paar andere natuur- en milieuorganisaties. De piepers stellen we beschikbaar voor bijeenkomsten zodat Staatsbosbeheer, Drents Landschap of Landschapsbeheer ook vrijwilligerswerk kunnen doen in het landschap en met deze piepers veilig afstand kunnen houden. Er is een zorgboerderij in Flevoland die er goede ervaringen mee heeft. Mensen die werken in de natuur kunnen op deze manier veilig werken", aldus Hoekstra.

Ook iets voor de provincie misschien? "Nou, zo werkt het niet dat ik dat na een keer doe. Ik zal in ieder geval vertellen aan mijn collega's hoe het heeft gewerkt", aldus Stelpstra.

