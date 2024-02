Kip Caravans viert 90-jarig bestaan: 'Ik ga zelf met het vliegtuig op vakantie'

Caravanfabrikant Kip is jarig en bestaat negentig jaar. In de showroom van de caravanbouwer uit Hoogeveen kun je in het jubileumjaar een bezoekje brengen aan een bijzonder museum.

De Kuiken, Dwerghoen en Krielkip. Alle oude caravanmodellen van Kip staan in het museum boven de showroom. "Achter mij hebben we zelfs de allereerste van Jan Kip, de oprichter, weten te krijgen", glundert Peter Hagenus.

Ook voor de marketeer van de caravanfabrikant is 2024 een feestje. Het is 90 jaar geleden dat Jan Kip een carrosseriebedrijf startte. In 1947 verkocht hij zijn eerste caravan. "Je kunt ons overal op de wegen tegenkomen. Ook in de file naar Zuid-Frankrijk. Dat is misschien wel onze beste PR-actie."

Begonnen op stoeptegel, nu vloerverwarming