Storm Louis voorbij, KNMI trekt waarschuwing in

Drenthe is gisteravond en in het begin van de nacht geteisterd door storm Louis

Windstoten van meer dan 100 kilometer per uur waaiden gisteravond tussen 22.00 en 01.00 uur over de provincie. Reden voor het KNMI om in eerste instantie code geel af te geven, wat later werd opgeschaald tot code oranje. Gevreesd werd voor schade en gevaar als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Met code oranje waarschuwt het KNMI voor "gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of overlast". Na middernacht nam de wind af en trok het KNMI de waarschuwing in.