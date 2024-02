Dorpsvereniging woedend op COA: 'Waarom kunnen asielzoekers nu wel elders terecht?'

Het vertrouwen van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge in het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is deze week gedaald 'tot het absolute nulpunt'. De vereniging is ontstemd dat het COA 'nu ineens' wel plek heeft voor asielzoekers op een andere locatie dan Ter Apel.

Dat schrijft voorzitter Wim Katoen in een boze brief aan het bestuur van het COA. Katoen wil dat het orgaan met effectieve maatregelen komt en gemaakte afspraken nakomt.

'In- en intriest'

Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge besloot in de pen te klimmen nadat het COA gisteren 240 asielzoekers uit Ter Apel liet overplaatsen naar Biddinghuizen. Dit werd gedaan om het aanmeldcentrum te ontlasten. Afgelopen nacht verliep de deadline om het aantal asielzoekers onder de 2.000 te brengen. De rechter bepaalde dat het COA een dwangsom van 15.000 euro per dag moet betalen wanneer zij dit niet voor elkaar krijgt.

"Ter Apel kampt al jaren met een overbevolking in het aanmeldcentrum en nooit was er vanuit het COA een oplossing voor dat probleem", foetert Katoen richting het COA-bestuur. "Het COA heeft willens en wetens de situatie in Ter Apel laten voortbestaan terwijl er best oplossingen bleken te zijn, maar daar moest eerst de rechter aan te pas komen om dit voor elkaar te krijgen. In- en intriest."

'Dweilen met de kraan open'

Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge klaagt al langer over problemen die in het dorp zijn ontstaan door overlastgevende asielzoekers. De vereniging zegt dat zij onder invloed zijn van drugs en agressief zijn. Ook stelen zij volgens Plaatselijk Belang spullen uit auto's en wordt er gepoept en geplast in tuinen van buurtbewoners.

Katoen: "Wij dweilen hier al twee jaar met een open kraan, terwijl in Biddinghuizen een gebouw beschikbaar was en is. Wij vragen ons af hoe het COA dit uit denkt te leggen aan de inwoners hier rondom en in Ter Apel."

Het COA wist overigens een dwangsom niet te voorkomen door het verplaatsen van asielzoekers naar Biddinghuizen. Afgelopen nacht verbleven 2.032 asielzoekers in Ter Apel. Dat zijn 32 meer dan de rechter heeft toegestaan.

Nog geen antwoord op de brief

Een woordvoerder van het COA laat weten dat hij geen commentaar kan geven op de brief omdat deze nog beantwoord moet worden door het bestuur. "Maar wij doen echt iedere dag ons best om Ter Apel te ontlasten", zegt hij. "Er zijn op dit moment geen structurele oplossingen, want ook de opvangplekken in Biddinghuizen moeten straks weer leeg zijn."