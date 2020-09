Drentse ziekenhuizen lopen tientallen miljoenen mis, roep om steun

Voorzitter Paul van Wijk van de Raad van Bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA) in Assen vertelt er over in de talkshow Corona in Drenthe vanavond op TV Drenthe.

Volgens Van Wijk hebben de ziekenhuizen minder inkomsten uit de behandeling van patiënten met andere klachten dan het Covid-19 virus. "We hebben met name voor corona extra kosten gemaakt. Maar minstens zo groot is het verlies aan productie, om in economische termen te spreken. Dat zijn patiënten die niet gekomen zijn. Daarover zijn nu gesprekken met zorgverzekeraars."

Alleen al het WZA heeft een tekort van zo'n 25 miljoen euro. "Ik denk dat we samen in Drenthe een bedrag van zo'n zestig tot zeventig miljoen euro zijn misgelopen", zegt Van Wijk. De ziekenhuizen hebben inmiddels van de minister de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat het aantal bedden op de intensive care de komende tijd in heel Nederland wordt uitgebreid van 1150 naar 1700.

Uitbreiding ic-bedden

Het WZA is bezig met een interne verbouwing en uitbreiding van het aantal bedden. "Het is moeilijk om te voorspellen of er een tweede golf komt. Toch denk ik dat we ons moeten voorbereiden. We zijn bezig om de IC te verbouwen. We hebben straks allemaal geïsoleerde eenpersoonskamers."

Intern heeft Van Wijk ook aan personeel gevraagd of ze zich willen laten scholen voor werk op de intensive care. "Er loopt bij ons nu een vraag of mensen bij zouden willen springen op de IC. Die gaan we opleiden. 35 mensen hebben zich aangemeld. Ook gepensioneerden die zeggen dat ze in willen springen als dat nodig is. Het personeel is voorbereid. Maar niet iedereen staat te springen om in te schuiven."

Veel minder inkomsten

Ook via de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen wordt druk op het ministerie gezet om te komen tot een snelle oplossing. Niet dat er geen regeling is, maar het duurt lang voordat er duidelijkheid is volgens Van Wijk. "Dus we kijken naar een tweede golf en weten nog niet eens of we voor de eerste golf gecompenseerd worden. Ik vind dat raar. Het maakt het heel lastig om te sturen en om mensen te motiveren en voor te bereiden op een mogelijke tweede golf. En ook te investeren in extra ic-bedden. Ik wil graag dat er een uitspraak komt."

