Groep wilde zwijnen gespot in Midden-Drenthe

"Ze liepen daar op de vlakte, toen er een auto langsreed, schoten ze snel een maïsland in. Even later kwamen ze weer tevoorschijn. Toen heb ik snel mijn tablet gepakt en een foto gemaakt", zegt de bewoonster van de straat Vorrelveen.

Alie en haar familieleden hebben hun blik op scherp staan in de hoop de wilde zwijnen nog een keer te zien, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. "Maar sporen zijn er voldoende", zegt Sikken. Als je in het maïsland kijkt, zie je behoorlijk wat schade die de dieren hebben aangericht. Waarschijnlijk zitten ze nog steeds in het maïsveld en is het wachten tot het maïs van het land gaat, dan zullen ze wel tevoorschijn komen."

Wroeten

Achteraf gezien hebben Alie Sikken en haar man waarschijnlijk al eerder sporen van de wilde zwijnen gezien. "In het weiland bij ons huis was de grond helemaal omgewroet. We dachten dat dit het werk was van dassen, die zitten hier ook veel. Maar de jachtopziener die ik deze week sprak, gaat er van uit dat dit ook door de wilde zwijnen is gedaan."

Afschot

Het zou gaan om de eerste groep wilde zwijnen in Drenthe, ook wel een rotte genoemd. De provincie wil daar graag snel een eind aan maken, meldt het Dagblad van het Noorden. Speciaal opgeleide opsporingsambtenaren hebben de opdracht gekregen om de dieren af te schieten. In Drenthe is groot wild, zoals het wild zwijn en edelherten, niet welkom.

In Drenthe zijn al wel vaker wilde zwijnen gezien, maar tot nu toe ging het steeds om losse gevallen. Begin dit jaar werd er nog een wild zwijn doodgereden op de A37 bij Hoogeveen.