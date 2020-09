Corona gooit opnieuw roet in het eten voor vluchtelingenproject

Het theaterstuk in het Atlas Theater is uitgesteld. (Rechten: Fred van Os)

Het moest de herstart worden voor het maatjesproject voor vluchtelingen, maar een coronabesmetting gooit roet in het eten. De theatervoorstelling The Bright Side of Life in het Atlas Theater in Emmen gaat morgen niet door.

Siriki Diarrassouba uit Emmen van het organiserende New Dutch Connections: "De dochter van de hoofdrolspeler is positief getest op corona, dus het gezin moet in quarantaine. We hebben daarom besloten de voorstelling uit te stellen tot 30 september."

Bright Side of Life is een muzikale voorstelling over een acteur die zijn land moet ontvluchten en in Nederland moet inburgeren en op zoek gaat naar een nieuw publiek. Deze voorstelling was voor New Dutch Connections de herstart van het coachings- en maatjesproject voor vluchtelingen, waarbij zij steun krijgen bij hun integratie in Nederland. "Door de corona lag alles stil, dit was weer de eerste activiteit. De zaal was helemaal volgeboekt met 230 mensen. Hopelijk komen zij 30 september alsnog allemaal", aldus Siriki Diarrassouba.