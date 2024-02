'Gebied bij Exloo niet geschikt voor munitiedepot'

Volgens Defensie zijn dit soort nieuwe locaties in de toekomst nodig, om snel en efficiënt munitie in containers klaar te zetten. Er wordt specifiek gekeken naar locaties in Noord-Nederland, omdat de Eemshaven in de buurt ligt. Vanuit de haven wordt munitie overgebracht van schepen naar land, of andersom. Los van de twee genoemde locaties in Drenthe zijn ook drie plekken in Groningen en één in Friesland ingetekend.

Defensie: 'Het zijn alleen nog maar opties'

Óf er daadwerkelijk nieuwe munitiedepots bij Exloo en Schoonoord komen, is nog maar de vraag. "Het zijn alleen nog maar opties", zegt woordvoerder Peter Honings van Defensie. "Het gaat om een nationaal besluit, waar het kabinet hopelijk dit jaar nog een klap op moet geven; we zijn nu nog in onderzoekende fase." Het is ook niet gezegd dat er op alle zes locaties een munitiedepot nodig is.