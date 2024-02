Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wandeling rondom de Gasterse duinen

Taizéviering in Nijeveen

In de gereformeerde kerk in Nijeveen wordt zondagavond een Taizéviering gehouden. De Gemeenschap van Taizé is een internationale, christelijke kloostergemeenschap uit het Franse Taizé, dat met name in trek is bij jongeren. In Nijeveen worden zondagavond vanaf 19.00 uur Taizéliederen gezongen door een projectkoor en is er ruimte om een kaarsje te branden. Kortom, een meditatieve viering waar je rustig van wordt. En de kerk is ook nog eens mooi versierd in de sfeer van Taizé.