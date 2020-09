Corona leidt tot afgelastingen en kantinesluiting bij MSC Meppel

"Een speler van één van onze recreatieteams kreeg maandag last van lichte corona-verschijnselen. Hij heeft direct een afspraak gemaakt voor een test, die afgelopen donderdag is afgenomen. Vanochtend vlak voor 12 uur kreeg hij de bevestiging dat hij positief was getest", bevestigt MSC-voorzitter Arjan Jonkers. "In overleg met het GGD en spelers van het 1e zaterdagteam hebben we besloten om vanmiddag alle wedstrijd af te gelasten en de kantine te sluiten. Ook omdat er teveel onzekerheid was over de juiste manier van handelen."

De getroffen speler was vorige week nog bij het druk bezochte bekerduel van het 1e zaterdagteam tegen stadsgenoot Alcides. Daar kwamen ongeveer 400 bezoekers op af. Ook is hij bevriend met enkele spelers uit 1e zaterdagteam, dat vandaag een bekerwedstrijd tegen Nieuw Balinge op het programma had staan. Voor zover bekend zijn er geen andere clubleden met klachten.

"Alle bezoekers hebben zich die dag moeten registreren, dus als dat nodig blijkt te zijn kunnen we iedereen benaderen", legt Jonkers uit. "Volgens de GGD lopen alleen mensen risico die meer dan een kwartier met de betroffen speler hebben gesproken."

MSC Meppel is de eerste Drentse voetbalclub die moet ingrijpen bij een positieve test. De situatie is nieuw en Jonkers geeft toe dat het bestuur voor een uitdaging staat. "We hebben deze beslissing abrupt genomen en nu gaan we verder kijken hoe we de situatie moeten aangrijpen. Het is wel een extra waarschuwing voor ons. Ik heb inmiddels ook om een onderzoek gevraagd hoe de samenwerking tussen club, gemeente en GGD versterkt kan worden. Daar hebben alle partijen baat bij."

MSC Meppel heeft voor morgen twee teams die een uitwedstrijd spelen. Zolang niemand klachten vertoont kunnen die wedstrijden volgens Jonkers gewoon doorgaan.