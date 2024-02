Oring, Bunen en Twaide Mond: PvdA wil dat Borger-Odoorn Drentse plaatsnamen op de borden zet

Odoorn wordt Oring, Nieuw-Buinen wordt Buunermond en 2e Exloërmond wordt Twaide Mond. De plaatsnamen in de gemeente Borger-Odoorn moeten ook in het Drents op de borden. Tenminste, dat lijkt de PvdA wel wat. Daarom dienen zij hierover schriftelijke vragen in. Hiermee nemen ze een voorbeeld aan de gemeenten Coevorden, Emmen, Aa en Hunze en Tynaarlo, die hier al eerder over hebben gesproken in de raad.

"Het past bij onze gemeente. Taal is een stukje van je basis, waar je emoties zitten, dat hoort bij je. Daar moeten we zuinig op zijn", zegt Peter Zwiers (PvdA). Het wordt misschien wel minder, maar volgens Zwiers wordt het Drents nog steeds veel in Borger-Odoorn gesproken, door jong en oud.

Bord Buunermond gejat

Dit is niet de eerste keer dat er in Borger-Odoorn gesproken wordt over Drentse plaatsnaamborden. Johan Nijmeijer, oud raadslid van Gemeentebelangen, kwam jaren geleden al met dit voorstel. "Nijmeijer is vorig jaar plotseling overleden. Zijn plannen zijn toentertijd niet gelukt, maar we hopen het nu nogmaals onder de aandacht te brengen", aldus Zwiers.

In Nieuw-Buinen (ofwel, Buunermond) heeft dorpsbelangen er vorig jaar op eigen houtje voor gezorgd dat de plaatsnaamborden van een Drentse naam werden voorzien. Een klein metalen bordje hangt onder de Nederlandse plaatsnaam. "Deze plaatsnaamborden zijn enorm geliefd, want de eerste is al gestolen", zegt Zwiers.

Kost een paar centen

De plaatsnaamborden moeten vanwege veranderende Europese regelgeving binnenkort waarschijnlijk vervangen worden. Zwiers: "Daarom zou dit een goed moment zijn om over te gaan naar dubbele plaatsnaamborden." Het gebruik van stickers zal volgens hem de beste en goedkoopste optie zijn.