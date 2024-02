Herinrichting Norgervaart vertraagd vanwege stikstof

De aanpak van de Norgervaart bij Huis ter Heide en Bovensmilde loopt vertraging op. Stikstof is de boosdoener.

De Norgervaart moet opnieuw worden ingericht met een nieuw wegdek, aangepaste snelheid op bepaalde stukken en veiligere fietsoversteken. Er wordt al zo'n veertien jaar over de aanpak van de provinciale weg gesproken.

Planning onduidelijk

Het wachten was alleen nog op een stikstofberekening voor de aanpak van de weg en de omleidingsroute die tijdelijk zou moeten worden gebruikt. De provincie geeft na vragen van RTV Drenthe nu aan daar meer tijd voor nodig te hebben.

"Wat dat voor de planning betekent, weten we nog niet", laat woordvoerder Willemijn van Maanen weten. "We willen daar ook nog niet op vooruitlopen." Het lijkt niet aannemelijk dat de aanpak nog in 2024 van start gaat.