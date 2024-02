Baasjes met afgedankt huisdier staan in de rij bij kinderboerderij

Konijnen, cavia's, hanen, eenden, hangbuikzwijntjes en zelfs een grote Australische loopvogel. Kinderboerderijen krijgen allerlei soorten huisdieren aangeboden. Vaak worden die dieren in een opwelling gekocht. Als na een tijdje de kinderen er niet meer naar omkijken, willen de de ouders er vanaf. Maar daarvoor hoeven ze in de meeste gevallen niet aan te kloppen bij de dierenweides.

"Wij nemen geen dieren aan", zegt Stefan Mul van Hoeve Sonneclaer in Fluitenberg resoluut. Vrijwel wekelijks krijgt hij een telefoontje of een berichtje of hij een huisdier wil overnemen. "Maar wij hebben zelf dieren genoeg op onze kinderboerderij. Bovendien weet je niet wat je in huis haalt. Hier hebben we sterke boerderijdieren. Komt er een huisdier bij, dan krijg je geheid heibel en vechtpartijen."

Het probleem wordt in elke hoek van de provincie herkend, maar bij de ene kinderboerderij meer dan bij de andere. De Beekdalhoeve in Assen krijgt jaarlijks slechts enkele huisdieren aangeboden, bij het Erf in Meppel zijn het er hooguit tien. Anders is het bij de Beatrixhoeve in Zwartemeer. "Wij hadden vorig jaar wel vijftig konijnen erbij kunnen krijgen. Vooral rond de zomer zien we dat het aanbod groeit. We zouden graag willen helpen, maar beginnen er niet aan. Want je kunt heel moeilijk zeggen dat je het ene konijn wel neemt en het andere niet", zegt beheerder Linda Pepping.

Daar heeft Margreth Berghuis van de De Naoberhoeve in Erica minder moeite mee. "Als we plek hebben, nemen we de dieren wel aan. Maar op dit moment zitten alle konijnenhokken vol en kippen kunnen er ook niet echt bij, want vanwege de ophokplicht moeten ze allemaal binnen zitten. Dus dan is een ren al snel vol."

Konijnen en hanen

De meeste dieren die worden aangeboden bij de kinderboerderijen en dierenweides zijn konijnen en hanen. Konijnen omdat kinderen er niet naar omkijken, hanen omdat het kippenhok vol kuikens zit. Bij 't Meulenparkie in Bovensmilde hebben ze wel eens een koppeltje loopeenden aangenomen. "Die pasten bij onze dierenboerderij. Maar je moet er wel plek voor hebben", zegt Alie Luitjes. Zo kregen ze eens een bijzondere Australische loopvogel aangeboden. "Daar hebben we serieus over nagedacht. Het is natuurlijk een bijzonder dier. Echter betekent het ook dat je weer apart voer moet aanschaffen."

Soms worden dieren niet aangeboden, maar gewoon in een onbewaakt ogenblik over het hek gezet. Bij veel dierenweides hebben ze het wel eens meegemaakt dat er ineens een vreemde haan rondliep, vaak komt het niet voor. Bij 't Meulenparkie betrapten ze ooit iemand. Luitjes: "We hebben camera's hangen en zagen een konijn lopen. Die bleek over het hek te zijn gezet. Dankzij de camera's herkenden we de dader. We hebben hem erop aangesproken en hij kon zijn konijn weer ophalen."

Excuses

"Mensen komen met de meest uiteenlopende redenen waarom ze van hun huisdier af willen", weet Margreth Berghuis. "Sommige zeggen allergisch te zijn voor kippen, anderen zeggen dat het moet van de dokter, dat ze verhuisplannen hebben, geen tijd meer hebben of dat vossen of marters de dieren bij huis grijpen."