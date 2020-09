Tom Hendrikse wint 4 mijl van Assen

Een kleine 1200 hardlopers had zich ingeschreven voor de derde editie van het hardloopevenement die startte in het Anne Frank park. Uiteindelijk kwamen daarvan een kleine 800 deelnemers aan de start. De deelnemers werden in verschillende groepen weg geschoten, waarbij in het startvak rekening gehouden kon worden met de anderhalve-meter-regel.

Anderhalve met er afstand in het startvak van de 4 Mijl (Rechten: eigen foto)

Hierdoor was de winnaar van de wedstrijd niet per definitie diegene die als eerste over de meet kwam, maar diegene die de snelste tijd op de klok wist te zetten. Uiteindelijk was deze eer dus weggelegd aan Hendrikse, die zijn naaste concurrent op bijna anderhalve minuut achterstand zette.

Iris Velting legde de 4 mijl af in 24 minuten en 18 seconden. Zij was daarmee Yvonne Meijer uit Witharen net te snel af. Iris van Asperen eindigde als derde.