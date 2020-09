Dijkshoorn streeft met Jeugdhulp naar nul uithuisplaatsingen

Met zijn 64 jaar pakt Dijkshoorn deze ambitie op: "Ik heb nog genoeg energie en uitdaging, dat is beter dan nu stil te gaan zitten", zegt hij bij het Radio Drenthe-programma Cassata.

'vergeten'

En de Jeugdhulp kan wat Dijkshoorn betreft heel wat ambitie gebruiken. "Ik denk dat we te weinig kennis benutten om kinderen en gezinnen goed te helpen. In een andere regio is onderzoek gedaan, daaruit blijkt dat bij de kinderen die daar opgenomen zijn in de jeugdhulp van tien procent bekend is waarom ze daar zitten. Bij negentig procent zijn kinderen en behandelaars dat vergeten. Een nare constatering en ik weet zeker dat het op meer plekken zo is."

"Er valt heel veel winst te behalen, het is vooral een goede analyse die ontbreekt. Bovendien moeten we risico's durven nemen. Kinderen worden snel uit huis gehaald. Ik merk dat er angst is bij jeugdbeschermers om een beslissing te nemen. We moeten investeren en de zorg thuis verhogen. En beter met ouders en kinderen samen bespreken wat ze willen bereiken, niet van bovenaf opleggen", aldus Peter Dijkshoorn.

'Er is geld genoeg'

Is daar dan ook meer geld voor nodig? Dijkshoorn denkt niet dat daar de oplossing ligt. "Het geld dat er nu is, kan genoeg zijn. Maar het wordt niet goed besteed, ook niet door de gemeentes zelf. Maar als we slimmer besteden, beter uitgeven aan betere zaken, is er geld genoeg."

De vertrekkend bestuurder kijkt tevreden terug op zijn jaren bij Accare: "We hebben een aantal mooie resultaten behaald. De kwaliteit van de opleidingen is verhoogd. En er worden hier geen kinderen meer gesepareerd, dus opgesloten. Verder hebben we gedurende zes weken honderd gezinnen opgenomen, bij 95 van hen konden we een uithuisplaatsing voorkomen". Volgens Dijkshoorn een mooie stap richting de ambitie van nul uithuisplaatsingen.

Bij zijn afscheid kreeg Peter Dijkshoorn de beschikking over een prijs van Accare en GGZ Nederland. Hij mag drie keer 25.000 euro geven aan projecten die ambitieus bijdragen aan betere jeugdhulpverlening.