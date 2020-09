Bijzonder sportseizoen van start, clubs nemen voorzorgsmaatregelen

"Het kost wat tijd en moeite, maar het belangrijkste is dat iedereen gewoon veilig kan sporten", zegt bestuurslid van hockeyclub MHCE Emmen, Angelina Helder.

Lege kantines

Ook in de kantines van de sportclubs zijn maatregelen getroffen, zo zijn er bijvoorbeeld looproutes en spatschermen. Maar het is bij de clubs ook vooral

de bedoeling dat leden en bezoekers buiten genieten van hun koffie of biertje.

De gezellige sportkantine is niet meer wat het vroeger was en dat merken clubs ook op de begroting. "Mensen blijven minder in de kantine hangen en ze kopen daardoor ook minder. We lopen daardoor inkomsten mis, waardoor we ook wel minder kunnen organiseren voor onze leden", zegt Angelina Helder.

De voetballers bij FC Assen kunnen gebruikmaken van een dakterras met een mooi uitzicht over de velden. Daar wordt op dit moment ook goed gebruik van gemaakt, maar voorzitter Richard Weitering vreest voor de herfst: "Nu met lekker weer is het prima te doen zo, maar als het straks kouder wordt dan is het een ander verhaal. We gaan proberen een overkapping op ons dakterras aan te leggen."

Controle

Over het algemeen lijken bezoekers op het sportpark De Hoogspanning zich wel goed aan de anderhalve meter-regel te houden, valt FC Assen voorzitter Weitering op. "Maar soms zie je toch dat mensen dicht bij elkaar gaan staan. En het is lastig om dat te blijven controleren. Daarvoor hebben we meer vrijwilligers nodig, dus ik hoop dat er meer mensen zich aanmelden om ons te helpen."

Ook bij MHCE uit Emmen lijkt het langs de velden goed te gaan, zonder al te veel strenge controles: "Wij kiezen er ook wel echt voor om niet de hele tijd als een politieagent op te treden. We vinden dat het wel gezellig moet blijven. We doen ook een beroep op het gezonde verstand van onze leden en bezoekers."

Corona bij MSC Meppel

Ondanks dat Drentse sportclubs goed voorbereid zijn op het nieuwe sportseizoen, is het eerste coronageval bij een sportclub vandaag geconstateerd. Bij MSC Meppel kreeg vanmiddag een speler met milde klachten de uitslag van een test: positief. De club heeft alle wedstrijden afgelast, en ook de kantine is gesloten. En ook dat hoort bij een gedegen corona-voorbereiding: de bereidheid om de boel dicht te gooien, als dat nodig blijkt te zijn.

